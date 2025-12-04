Chevrolet Spark: SUV elétrico começa a ser produzido no Ceará

Elétrico começa a ser fabricado na modalidade SKD, mas pode ter produção inteiramente nacional no futuro

O SUV elétrico Chevrolet Spark começou a ser produzido na Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O modelo será fabricado pela Comexport, que firmou parceria com a GM após adquirir as instalações da antiga fábrica da Troller.

Além do Spark, a fábrica também irá produzir, a partir de 2026, o Chevrolet Captiva EV. Ambos os carros serão fabricados na modalidade SKD (Semi Knocked-Down), em que os veículos chegam à Planta parcialmente montados. A Comexport e o Governo do Estado projetam que no futuro os modelos serão fabricado integralmente no Ceará.