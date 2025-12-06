Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Creta foi o carro 0KM mais buscado pelos cearenses em novembro, aponta Webmotors

Levantamento com base nas buscas e visitas na plataforma no mês aponta liderança do Hyundai Creta no segmento de novos; Toyota Corolla lidera entre usados
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
O Hyundai Creta foi o carro 0KM mais buscado pelos cearenses em novembro, seguido por Toyota Hilux SW4 (2º) e Toyota Corolla (3º), conforme levantamento do Webmotors Autoinsights. A ferramenta tabula os números com base nas buscas e visitas na plataforma no mês.

Após o pódio aparecem: Ford Ranger (4º), Fiat Strada (5º), Haval H9 (6º), Fiat Toro (7º), Volkswagen Tera (8º), Toyota Hilux (9º) e Chevrolet S10 (10º).

No grupo dos carros usados, o Toyota Corolla manteve a liderança, seguido por Toyota Hilux (2º), Toyota Hilux SW4 (3º), Honda Civic (4º), Chevrolet Onix (5º), Volkswagen Gol (6º), Chevrolet S10 (7º), Hyundai HB20 (8º), Fiat Palio (9º) e Fiat Strada (10º).

Os veículos 0KM mais buscados no Ceará em novembro 

0KM
Hyundai Creta (1°)
Toyota Hilux SW4 (2°)
Toyota Corolla (3°)
Ford Ranger (4°)
Fiat Strada (5°)
GWM Haval H9 (6°)
Fiat Toro (7°)
Volkswagen Tera (8°)
Toyota Hilux (9°)
Fiat Strada (10°)

Os veículos usados mais buscados no Ceará em novembro

Toyota Corolla (1°)
Toyota Hilux (2°)
Toyota Hilux SW4 (3°)
Honda Civic (4°)
Chevrolet Onix (5°)
Volkswagen Gol (6°)
Chevrolet S10 (7°)
Hyundai HB20 (8°)
Fiat Palio (9°)
Fiat Strada (10°)

