Creta foi o carro 0KM mais buscado pelos cearenses em novembro, aponta Webmotors

Creta foi o carro 0KM mais buscado pelos cearenses em novembro, aponta WebmotorsLevantamento com base nas buscas e visitas na plataforma no mês aponta liderança do Hyundai Creta no segmento de novos; Toyota Corolla lidera entre usados
O Hyundai Creta foi o carro 0KM mais buscado pelos cearenses em novembro, seguido por Toyota Hilux SW4 (2º) e Toyota Corolla (3º), conforme levantamento do Webmotors Autoinsights. A ferramenta tabula os números com base nas buscas e visitas na plataforma no mês.
Após o pódio aparecem: Ford Ranger (4º), Fiat Strada (5º), Haval H9 (6º), Fiat Toro (7º), Volkswagen Tera (8º), Toyota Hilux (9º) e Chevrolet S10 (10º).
No grupo dos carros usados, o Toyota Corolla manteve a liderança, seguido por Toyota Hilux (2º), Toyota Hilux SW4 (3º), Honda Civic (4º), Chevrolet Onix (5º), Volkswagen Gol (6º), Chevrolet S10 (7º), Hyundai HB20 (8º), Fiat Palio (9º) e Fiat Strada (10º).
Os veículos 0KM mais buscados no Ceará em novembro
0KM
Hyundai Creta (1°)
Toyota Hilux SW4 (2°)
Toyota Corolla (3°)
Ford Ranger (4°)
Fiat Strada (5°)
GWM Haval H9 (6°)
Fiat Toro (7°)
Volkswagen Tera (8°)
Toyota Hilux (9°)
Fiat Strada (10°)
Os veículos usados mais buscados no Ceará em novembro
Toyota Corolla (1°)
Toyota Hilux (2°)
Toyota Hilux SW4 (3°)
Honda Civic (4°)
Chevrolet Onix (5°)
Volkswagen Gol (6°)
Chevrolet S10 (7°)
Hyundai HB20 (8°)
Fiat Palio (9°)
Fiat Strada (10°)