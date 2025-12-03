Nissan Kait é lançado no Brasil em quatro versões a partir de R$ 117,9 mil

Nissan kait herda mesma plataforma e o motor 1.6 aspirado do Kicks Play / Crédito: Luciano Cesário/ O POVO

*Enviado a São Paulo

O segmento de SUVs compactos no Brasil ganha um novo integrante, o Nissan Kait. Produzido em Resende (RJ), o carro chega estreia em quatro versões com preços que variam de R$ 117,9 mil a R$ R$ 152,9 mil. As vendas do novo modelo nas concessionárias da marca começam no dia 11 de dezembro.



Versões e preços

Active: R$ 117.990



Sense Plus: R$ 139.590



Advance Plus: R$ 149.890



Exclusive: R$ 152.990

O Nissan Kait herda a mesma plataforma e o mesmo motor do Kicks Play, que agora sai de linha. Com isso, o novo SUV passa a ser o modelo de entrada da japonesa no mercado brasileiro, disputando vendas com Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.

Conjunto mecânico

O Kait é equipado com um conjunto formado pelo motor 1.6 aspirado com a caixa de transmissão CVT. O propulsor desenvolve, com etanol, 113 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,2 kgfm a 4.000 rpm. Abastecido com gasolina, ele tem 110 cavalos a 5.600 rpm e 14,9 kgfm a 4.000 rpm. De acordo com a Nissan, a configuração garante o menor consumo de combustível na categoria.

A caixa de transmissão tem recursos como o D-Step, que simula até seis marchas, e o modo Sport para proporcionar melhor performance mesmo em rotações mais baixas. Faz parte dela também o sistema Active Slip Control, que garante respostas mais rápidas do pedal do acelerador.

De acordo com a montadora, o carro tem eixo traseiro, molas e amortecedores desenvolvidos especificamente para ele. A suspensão dianteira independente adota a configuração MacPherson com barra estabilizadora.



Design

A frente do modelo conta com um conjunto ótico separado, faróis DRL full led de longo alcance e uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro, enquanto as luzes DTRL estão posicionadas logo abaixo. Os vincos pronunciados nas extremidades do capô que formam “ombros” e a entrada de ar frontal completam o visual.

A traseira traz o nome do Kait no centro da tampa do porta-malas, entre o final do vidro traseiro - onde o logotipo da Nissan está posicionado - e o para-choque. As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black para completar o visual.

Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17, que vêm equipadas com pneus 205/55. Nas versões Advance Plus e Exclusive elas têm design com estilo mais esportivo, batizado de “blades” (lâminas).



Dimensões

Com 4,30 m de comprimento, 2,62 m de entre eixos e porta-malas de 432 litros, o mais novo SUV da marca japonesa posiciona-se como uma das opções mais competitivas dentro do seu segmento.

Na cabine, o painel de instrumentos digital de 7 polegadas é 100% personalizável. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante. Não há ajuste elétrico nos assentos.

O utilitário esportivo faz uso de equipamentos como o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta de Ponto Cego (BSW), Alerta de Colisão Frontal (FCW) e Alerta Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW).

