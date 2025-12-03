Nissan Kait é lançado no Brasil em quatro versões a partir de R$ 117,9 mil

Nissan Kait é lançado no Brasil em quatro versões a partir de R$ 117,9 milProduzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), o utilitário esportivo chega para suceder o SUV Kicks Play
O segmento de SUVs compactos no Brasil ganha um novo integrante, o Nissan Kait. Produzido em Resende (RJ), o carro chega estreia em quatro versões com preços que variam de R$ 117,9 mil a R$ R$ 152,9 mil. As vendas do novo modelo nas concessionárias da marca começam no dia 11 de dezembro.
Versões e preços
- Active: R$ 117.990
- Sense Plus: R$ 139.590
- Advance Plus: R$ 149.890
- Exclusive: R$ 152.990
O Nissan Kait herda a mesma plataforma e o mesmo motor do Kicks Play, que agora sai de linha. Com isso, o novo SUV passa a ser o modelo de entrada da japonesa no mercado brasileiro, disputando vendas com Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.
Conjunto mecânico
O Kait é equipado com um conjunto formado pelo motor 1.6 aspirado com a caixa de transmissão CVT. O propulsor desenvolve, com etanol, 113 cavalos de potência a 5.600 rpm e torque de 15,2 kgfm a 4.000 rpm. Abastecido com gasolina, ele tem 110 cavalos a 5.600 rpm e 14,9 kgfm a 4.000 rpm. De acordo com a Nissan, a configuração garante o menor consumo de combustível na categoria.
A caixa de transmissão tem recursos como o D-Step, que simula até seis marchas, e o modo Sport para proporcionar melhor performance mesmo em rotações mais baixas. Faz parte dela também o sistema Active Slip Control, que garante respostas mais rápidas do pedal do acelerador.
De acordo com a montadora, o carro tem eixo traseiro, molas e amortecedores desenvolvidos especificamente para ele. A suspensão dianteira independente adota a configuração MacPherson com barra estabilizadora.
Design
A frente do modelo conta com um conjunto ótico separado, faróis DRL full led de longo alcance e uma linha afilada contínua com o logotipo da Nissan no centro, enquanto as luzes DTRL estão posicionadas logo abaixo. Os vincos pronunciados nas extremidades do capô que formam “ombros” e a entrada de ar frontal completam o visual.
A traseira traz o nome do Kait no centro da tampa do porta-malas, entre o final do vidro traseiro - onde o logotipo da Nissan está posicionado - e o para-choque. As lanternas de led vão até a tampa do porta-malas e são ligadas por uma barra em piano black para completar o visual.
Todas as versões do Nissan Kait contam com rodas de liga leve aro 17, que vêm equipadas com pneus 205/55. Nas versões Advance Plus e Exclusive elas têm design com estilo mais esportivo, batizado de “blades” (lâminas).
Dimensões
Com 4,30 m de comprimento, 2,62 m de entre eixos e porta-malas de 432 litros, o mais novo SUV da marca japonesa posiciona-se como uma das opções mais competitivas dentro do seu segmento.
Na cabine, o painel de instrumentos digital de 7 polegadas é 100% personalizável. De acordo com a versão, é adotado um tipo diferente de material de revestimento, sendo que, na topo de linha Exclusive, os bancos têm acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante. Não há ajuste elétrico nos assentos.
O utilitário esportivo faz uso de equipamentos como o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta de Ponto Cego (BSW), Alerta de Colisão Frontal (FCW) e Alerta Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW).
Na linha de defesa tecnológica, que visa responder aos imprevistos, o novo Nissan Kait é equipado com Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDP); Assistente Inteligente de Frenagem e Detecção de Pedestre (P-FEB) e o Controle de Cruzeiro Adaptativo de Velocidade e Distância (ICC).
Tecnologia
O SUV traz multimídia de 9 polegadas, disponível nas versões Advance Plus e Exclusive. O equipamento tem tela sensível ao toque com resolução de 1024 x 600 pixels, além de contar com processador de som AK7604, da AKM.
Com conexão sem fios, Apple Car Play e Android Auto, a multimídia permite ainda que sejam reproduzidos vídeos, músicas e outros conteúdos do telefone e também da nuvem, além de funcionar com reconhecimento de voz.
Logo abaixo dessa multimídia há um carregador sem fio para telefones celulares (disponível a partir da versão Advance Plus). Com área de uso livre sem interferência de outros itens, como a manopla do câmbio, ele permite carregamento de equipamentos grandes e sua superfície emborrachada e angulada evita que o telefone deslize.
Além disso, o Nissan Kait traz entradas USB na frente e para os passageiros do banco traseiro (1 USB-A Frente, 2 USB-C traseira nas versões Exclusive e Advance).
Mercado
O lançamento do Kait integra o plano de investimentos da Nissan no Brasil para 2024/2026, orçado em R$ 2,8 bilhões. Além do modelo, a japonesa lançou o Novo Kicks e um motor turbo, ambos produzidos na planta de Resende.
O presidente da Nissan no Brasil, Gonzalo Ibarzábal, anunciou que o Kait será exportado para mais de 20 países da América Latina. “Estamos fazendo uma grande aposta no Brasil como parte de uma estratégia global de crescimento”, assinalou.
O executivo relembrou que em 25 anos no Brasil, a Nissan passou de importadora para produtora nacional. “Hoje, a fábrica de Resende é referência para o mundo. Investimos mais de R$ 6,2 bilhões nos últimos 12 anos”, ressaltou.
Confira os equipamentos de cada versão
Nissan Kait Active
Antena estilo "shark"
Faróis Full LED
Lanternas traseiras em LED
Maçanetas externas na cor do veículo
Retrovisores externos com regulagem elétrica e indicador de direção em LED
Retrovisores externos na cor Preto Premium
Rodas de liga leve diamantadas de 17'' e pneus 205/55 R17
Tapete de Borracha
Acendimento inteligente dos faróis (Sensor Crepuscular)
Acionamento de alarme pela chave
Ar-condicionado manual
Banco do motorista com regulagem de altura
Banco traseiro rebatível e bipartido (60/40)
Bancos com revestimento em tecido
Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity®
Chave inteligente presencial (I-Key)
Console central com porta-copos duplo
Direção elétrica com assistência variável (EPS)
Faróis com regulagem elétrica de altura
Faróis com sistemas "Welcome" e “Follow me Home”
Limpador de para-brisa com controle intermitente variável
Limpador e desembaçador de vidro traseiro
Para-sol com espelhos
Porta-malas com iluminação interna e alças para sacolas (2)
Portas USB tipo C traseiras (1)
Seletor de modo de condução (Sport)
Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)
Tag SEM PARAR instalada
Tomada de 12V no console central
Vidros elétricos com sistema “one touch down” somente para o motorista
Volante com regulagem de altura e profundidade
Volante multifuncional
Airbags duplos frontais
Airbags laterais e de cortina
Alarme perimétrico antifurto com imobilizador
Alerta de cinto de segurança destravado - frontais e traseiros
Câmera traseira de estacionamento com linhas dinâmicas
Cintos de segurança de três pontos para motorista e passageiros (5)
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de força
Controle de velocidade de cruzeiro (CC)
Controle de tração e estabilidade (VDC)
Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem (EBD+BA)
Luzes de condução diurna em LED (DTRL)
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)
Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento
Alto-falantes (4)
Multimídia Nissan Connect com display touchscreen colorido de 8'', portas USB (tipo A + tipo C), Bluetooth e conexão para Apple CarPlay® e Android Auto®
Nissan Kait Sense Plus
Todas da Active mais:
Bancos com revestimento em tecido "Plus"
Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre (FCW+P-FEB)
Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa (LDW+LDP)
Nissan Kait Advance Plus
Todas da Sense Plus mais:
Maçanetas internas de abertura das portas cromadas
Rack de teto longitudinal na cor prata
Rodas de liga leve estilo "blades" de 17'' e pneus 205/55 R17
Abertura e fechamento dos vidros pela chave
Bancos com revestimento em tecido "Signature"
Carregador de celular por indução (Wireless Charger)
Console central com apoio de braço e porta-copos duplo
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Painel de instrumentos digital de 7"
Porta-revistas no banco dianteiro do passageiro
Portas USB tipo C traseiras (2)
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema "One Touch" e antiesmagamento
Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9'', portas USB (tipo A), Bluetooth e conexão sem fio para Apple CarPlay® e Android Auto®
Nissan Kait Exclusive
Todas da Advance Plus mais:
Tapete de carpete
Ar-condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium
Painel e volante com revestimento premium
Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)
Alerta de ponto cego (BSW)
Alerta inteligente de atenção do motorista (DAA)
Visão 360° inteligente e detector de objetos em movimento (AVM+MOD)
Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância (ICC)
