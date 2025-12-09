Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stellantis lidera vendas no Brasil com mais de 671 mil emplacamentos em 2025

Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot registram desempenhos positivos no acumulado de 2025
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Com mais de 671 mil emplacamentos em 2025, a Stellantis lidera o mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. Entre janeiro e novembro, a companhia registrou 29,4% de participação, aumento de quase 6 mil unidades em comparação com o ano anterior.

Em novembro, foram comercializadas mais de 63 mil unidades, alcançando 28,4% de market share, um avanço de 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2024.

A Fiat continua sendo a marca mais forte do grupo, com mais de 480 mil veículos vendidos no acumulado do ano, sendo mais de 45 mil em novembro. Líder do mercado nacional, a picape Fiat Strada apresentou mais de 13 mil unidades comercializadas no mês.

A Jeep, por sua vez, registrou mais de 11 mil unidades vendidas em novembro, o segundo melhor mês da marca neste ano, ultrapassando o total de 110 mil veículos comercializados em 2025. O SUV Compass garantiu 5.730 unidades vendidas, liderando o segmento e ultrapassando a marca de 50 mil unidades no acumulado do ano.

A Ram encerrou o penúltimo mês do ano com mais de 2,4 mil Rampage vendidas, segundo melhor mês no ano. Entre janeiro e novembro, a marca acumulou mais de 26,2 mil veículos emplacados, mantendo 1,1% de market share.

Já a Citroën registrou 34 mil unidades vendidas entre janeiro e novembro, alta de cerca de 13% em relação a 2024 e 1,5% de market share. Em novembro, a marca somou mais de 3,2 mil unidades, mantendo 1,5% de participação.

A Peugeot registrou mais de 20 mil veículos comercializados no acumulado do ano, com participação de 0,9%. Em novembro, emplacou mais de 1,5 mil unidades, representando 0,7% das vendas totais.

