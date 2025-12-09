Stellantis lidera vendas no Brasil com mais de 671 mil emplacamentos em 2025

Em novembro, foram comercializadas mais de 63 mil unidades, alcançando 28,4% de market share, um avanço de 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2024.

Com mais de 671 mil emplacamentos em 2025, a Stellantis lidera o mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. Entre janeiro e novembro, a companhia registrou 29,4% de participação, aumento de quase 6 mil unidades em comparação com o ano anterior.

A Fiat continua sendo a marca mais forte do grupo, com mais de 480 mil veículos vendidos no acumulado do ano, sendo mais de 45 mil em novembro. Líder do mercado nacional, a picape Fiat Strada apresentou mais de 13 mil unidades comercializadas no mês.

A Jeep, por sua vez, registrou mais de 11 mil unidades vendidas em novembro, o segundo melhor mês da marca neste ano, ultrapassando o total de 110 mil veículos comercializados em 2025. O SUV Compass garantiu 5.730 unidades vendidas, liderando o segmento e ultrapassando a marca de 50 mil unidades no acumulado do ano.

A Ram encerrou o penúltimo mês do ano com mais de 2,4 mil Rampage vendidas, segundo melhor mês no ano. Entre janeiro e novembro, a marca acumulou mais de 26,2 mil veículos emplacados, mantendo 1,1% de market share.

Já a Citroën registrou 34 mil unidades vendidas entre janeiro e novembro, alta de cerca de 13% em relação a 2024 e 1,5% de market share. Em novembro, a marca somou mais de 3,2 mil unidades, mantendo 1,5% de participação.