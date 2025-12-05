Novo Volkswagen Taos conquista nota máxima em segurança no Latin NCAP

Novo Volkswagen Taos conquista nota máxima em segurança no Latin NCAPModelo lançado em outubro deste ano se junta a outros SUVs fabricados pela alemã que também obtiveram nota máxima no mesmo protocolo de segurança
O novo Volkswagen Taos conquistou novamente a nota máxima em segurança do Latin NCAP. Avaliado no protocolo mais recente da instituição, o SUV manteve as cinco estrelas na avaliação, já que havia sido testado em 2021 e avaliado com a nota máxima, na ocasião.
Com o resultado, a Volkswagen confirma o maior portfólio cinco estrelas no Latin NCAP, com cinco modelos: Novo Taos, Tera, TCross, Virtus e Jetta GLI.
Apresentado em outubro deste ano para o mercado brasileiro, o Novo Taos recebeu uma renovação completa em seu visual. Em relação à segurança, o padrão do modelo anterior foi preservado. De série, todas as versões são equipadas com Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), seis airbags, alerta de frenagem de emergência (ESS) e controles de tração e estabilidade.
Como o teste é realizado
O protocolo atual do Latin NCAP (2020-2025) é divido em 4 grupos de avaliação, sendo eles, Proteção aos Ocupantes Adultos, Proteção aos Ocupantes Crianças, Proteção aos Pedestres e Sistemas de Assistência ao Condutor, e a nota geral é definida pelo menor índice entre os 4 grupos.
No grupo de Proteção aos Ocupantes Adultos, são realizados ensaios que englobam uma série de requisitos de segurança e performance biomecânica, através de impacto frontal a 64 km/h contra uma barreira deformável com 40% de sobreposição da frente do veículo, impacto lateral (contra uma barreira deformável montada em um trenó a 50 km/h contra o veículo) e impacto lateral contra poste (o veículo é lançado lateralmente a 29 km/h em direção a um poste).
Além disso, é verificada a frenagem autônoma de emergência até 50 km/h (situação de trânsito urbano), avaliação do efeito chicote na coluna cervical (whiplash), integridade do sistema de combustível e adicionalmente a folha de resgate para o corpo de bombeiros, indicando os pontos corretos de corte da estrutura.
No grupo de Proteção aos Ocupantes Crianças, a avaliação é realizada com base na performance nos impactos frontal e lateral. Adicionalmente são avaliados os itens de proteção as crianças presentes no veículo, além da facilidade e segurança na instalação de cadeirinhas infantis.
No grupo de Proteção aos Pedestres, são avaliados os índices de lesão nas pernas, na região pélvica e na região da cabeça, englobando crianças e adultos durante testes de impacto na região frontal do veículo, além da avaliação do sistema de frenagem autônoma (AEB) com detecção de pedestres.
No grupo de Sistemas de Assistência ao Condutor, são avaliados a performance de dispositivos, como por exemplo, alerta de utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, controle eletrônico de estabilidade, limitador de velocidade, frenagem autônoma de emergência até 80 km/h (situação de trânsito interurbano), assistente ativo de mudança de faixa e detector de ponto cego.