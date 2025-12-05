Novo Volkswagen Taos conquista nota máxima em segurança no Latin NCAP

Avaliado pelo Latin NCAP, o Novo Taos obteve, mais uma vez, cinco estrelas em segurança / Crédito: LEO CAVAZZANA

O novo Volkswagen Taos conquistou novamente a nota máxima em segurança do Latin NCAP. Avaliado no protocolo mais recente da instituição, o SUV manteve as cinco estrelas na avaliação, já que havia sido testado em 2021 e avaliado com a nota máxima, na ocasião. Com o resultado, a Volkswagen confirma o maior portfólio cinco estrelas no Latin NCAP, com cinco modelos: Novo Taos, Tera, TCross, Virtus e Jetta GLI.



Apresentado em outubro deste ano para o mercado brasileiro, o Novo Taos recebeu uma renovação completa em seu visual. Em relação à segurança, o padrão do modelo anterior foi preservado. De série, todas as versões são equipadas com Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), seis airbags, alerta de frenagem de emergência (ESS) e controles de tração e estabilidade. Como o teste é realizado

O protocolo atual do Latin NCAP (2020-2025) é divido em 4 grupos de avaliação, sendo eles, Proteção aos Ocupantes Adultos, Proteção aos Ocupantes Crianças, Proteção aos Pedestres e Sistemas de Assistência ao Condutor, e a nota geral é definida pelo menor índice entre os 4 grupos.

No grupo de Proteção aos Ocupantes Adultos, são realizados ensaios que englobam uma série de requisitos de segurança e performance biomecânica, através de impacto frontal a 64 km/h contra uma barreira deformável com 40% de sobreposição da frente do veículo, impacto lateral (contra uma barreira deformável montada em um trenó a 50 km/h contra o veículo) e impacto lateral contra poste (o veículo é lançado lateralmente a 29 km/h em direção a um poste). Além disso, é verificada a frenagem autônoma de emergência até 50 km/h (situação de trânsito urbano), avaliação do efeito chicote na coluna cervical (whiplash), integridade do sistema de combustível e adicionalmente a folha de resgate para o corpo de bombeiros, indicando os pontos corretos de corte da estrutura.

