Jeep Compass alcança a marca de 600 mil unidades produzidas no Brasil

A linha 2026 do Compass comercializada no mercado brasileiro oferece uma variedade de pacotes de equipamentos e conteúdos, além da ampliação do portfólio de cores. A versão topo de gama, Compass Blackhawk , é equipada com o motor Hurricane 2.0, que entrega 272 cv de potência e 400 Nm de torque, faz de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos, conforme a montadora.

O SUV Jeep Compass alcançou a marca de 600 mil unidades produzidas no Brasil. Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), o modelo é também exportado para diversos países da América do Sul.

Na versão Série S, o modelo recebeu novos itens de conforto, como ajuste elétrico para o banco do passageiro e abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença (Hands Free). Equipado com o motor T270 Turbo Flex, o Compass Série S também oferece detecção de tráfego cruzado traseiro, rodas de 19”, monitoramento de ponto cego, revestimento interno do teto preto e teto solar panorâmico.

Já o Longitude, que também utiliza o motor T270 Turbo Flex, agora traz carregador de celular por indução, quadro de instrumentos de 10,25” Full Digital e HD, central multimídia de 10,1”, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além do modo de condução semiautônoma (ADAS nível 2).

A versão de entrada, Sport, equipada com o motor T270 Turbo Flex, passa a oferecer três novos pacotes de personalização. O Exclusive adiciona bancos em couro e rodas de liga leve escurecidas de 18”. O Pacote Tech inclui todos os itens do Exclusive e agrega central multimídia de 10,1”, painel de instrumentos digital de 10,25” e direção semiautônoma nível 2, com centralizador de faixa, frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, entre outros recursos de segurança. Já o Pacote Premium complementa o Tech com teto solar elétrico panorâmico. Outra novidade da linha é a nova cor Azul Jazz.