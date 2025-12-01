Nova Fiat Strada alcança 800 mil unidades produzidas

Foram mais de 115 mil unidades vendidas da picape no acumulado de 2025, cerca de 13 mil a mais do que no mesmo período de 2024

A nova geração da Strada chegou ao mercado em 2020, mas a história da picape começa em 1998. Desde que foi lançada, ela foi líder de vendas por 25 anos consecutivos em seu segmento.

A Nova Fiat Strada alcançou a marca de 800 mil unidades produzidas. De janeiro a outubro deste ano, foram emplacadas 115.346 unidades da picape, mais de 12 mil à frente do segundo colocado. O destaque do ano, até agora, foi o mês de outubro, com 14.040 unidades vendidas.

Com quatro portas e cinco lugares, a Strada é a primeira da categoria de picapes compactas a oferecer essa configuração, além de contar com tecnologias como controle de estabilidade e sistema multimídia com conectividade.

Em 2021, passou a contar com câmbio automático CVT, e em 2023, tornou-se a primeira picape de seu segmento com motor turbo, com o motor Turbo 200 Flex, entregando até 130 cv de potência e 200 Nm de torque.

A picape também se destaca pela capacidade de carga: as versões cabine plus transportam até 720 kg e 1.354 litros, enquanto as de cabine dupla oferecem 650 kg e 844 litros, ambas com capacidade de reboque de 400 kg. A caçamba é equipada com quatro ganchos inferiores e seis superiores.

Além do Brasil, atualmente a Fiat Strada é exportada para alguns países da América do Sul como Uruguai, Paraguai e Argentina. No Uruguai, o modelo é líder de vendas desde 2023.