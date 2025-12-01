Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova Fiat Strada alcança 800 mil unidades produzidas

Foram mais de 115 mil unidades vendidas da picape no acumulado de 2025, cerca de 13 mil a mais do que no mesmo período de 2024
A Nova Fiat Strada alcançou a marca de 800 mil unidades produzidas. De janeiro a outubro deste ano, foram emplacadas 115.346 unidades da picape, mais de 12 mil à frente do segundo colocado. O destaque do ano, até agora, foi o mês de outubro, com 14.040 unidades vendidas.

A nova geração da Strada chegou ao mercado em 2020, mas a história da picape começa em 1998. Desde que foi lançada, ela foi líder de vendas por 25 anos consecutivos em seu segmento.

Com quatro portas e cinco lugares, a Strada é a primeira da categoria de picapes compactas a oferecer essa configuração, além de contar com tecnologias como controle de estabilidade e sistema multimídia com conectividade.

Em 2021, passou a contar com câmbio automático CVT, e em 2023, tornou-se a primeira picape de seu segmento com motor turbo, com o motor Turbo 200 Flex, entregando até 130 cv de potência e 200 Nm de torque.

A picape também se destaca pela capacidade de carga: as versões cabine plus transportam até 720 kg e 1.354 litros, enquanto as de cabine dupla oferecem 650 kg e 844 litros, ambas com capacidade de reboque de 400 kg. A caçamba é equipada com quatro ganchos inferiores e seis superiores.

Além do Brasil, atualmente a Fiat Strada é exportada para alguns países da América do Sul como Uruguai, Paraguai e Argentina. No Uruguai, o modelo é líder de vendas desde 2023.

