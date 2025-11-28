BYD alcança marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA)

Montadora iniciou produção em dois turnos para acelerar capacidade de entrega na primeira fase de operação da fábrica

A BYD alcançou a marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA). O feito ocorreu um mês e meio após a inauguração do complexo fabril, em 9 de outubro. No espaço, são produzidos três modelos até o momento: Dolphin Mini, King e Song Pro.

No início deste mês, a empresa deu início ao segundo turno de produção, com 120 colaboradores no período noturno. A medida marca uma nova fase de expansão. O complexo industrial em Camaçari tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano em sua primeira fase e 300 mil na etapa posterior.