BYD alcança marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA)

Montadora iniciou produção em dois turnos para acelerar capacidade de entrega na primeira fase de operação da fábrica
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A BYD alcançou a marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA). O feito ocorreu um mês e meio após a inauguração do complexo fabril, em 9 de outubro. No espaço, são produzidos três modelos até o momento: Dolphin Mini, King e Song Pro.

No início deste mês, a empresa deu início ao segundo turno de produção, com 120 colaboradores no período noturno. A medida marca uma nova fase de expansão. O complexo industrial em Camaçari tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano em sua primeira fase e 300 mil na etapa posterior.

Em Camaçari, onde abriga o maior complexo fabril fora da China, a BYD mantém ritmo acelerado na produção de veículos e no carregamento comercial dos carros. Desde o início das operações no Brasil, há pouco mais de três anos, a BYD já emplacou mais de 100 mil carros elétricos no território nacional e é líder no ranking dos BEVs, superando em mais de sete vezes a segunda colocada. Em Salvador, a empresa ocupou a segunda posição em vendas de varejo em outubro.

