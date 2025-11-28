BYD alcança marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA)Montadora iniciou produção em dois turnos para acelerar capacidade de entrega na primeira fase de operação da fábrica
A BYD alcançou a marca de 10 mil carros produzidos na fábrica em Camaçari (BA). O feito ocorreu um mês e meio após a inauguração do complexo fabril, em 9 de outubro. No espaço, são produzidos três modelos até o momento: Dolphin Mini, King e Song Pro.
No início deste mês, a empresa deu início ao segundo turno de produção, com 120 colaboradores no período noturno. A medida marca uma nova fase de expansão. O complexo industrial em Camaçari tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano em sua primeira fase e 300 mil na etapa posterior.
Em Camaçari, onde abriga o maior complexo fabril fora da China, a BYD mantém ritmo acelerado na produção de veículos e no carregamento comercial dos carros. Desde o início das operações no Brasil, há pouco mais de três anos, a BYD já emplacou mais de 100 mil carros elétricos no território nacional e é líder no ranking dos BEVs, superando em mais de sete vezes a segunda colocada. Em Salvador, a empresa ocupou a segunda posição em vendas de varejo em outubro.