Nissan revela mais detalhes do SUV Kait antes da estreia global no Brasil

Fábrica da Nissan em Resende (RJ) inicia preparação para produção do novo Nissan Kait
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Após a confirmação do SUV Nissan Kait, a montadora japonesa revela mais detalhes do modelo. O sucessor do Kicks Play tem entre-eixos de 2,62 metros, capacidade do porta-malas de 432 litros e comprimento total de 4,3 metros.

A produção do Nissan Kait já está sendo preparada no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões que a marca realizou no Brasil neste ano.

A Nissan diz que o Kait reflete a filosofia da marca, com linhas arrojadas que transmitem dinamismo, tecnologia avançada e uma estética que une funcionalidade e emoção. "Este veículo promete redefinir as expectativas do segmento, oferecendo soluções inteligentes para quem busca conforto, segurança e conectividade em cada trajeto", afirma a montadora.

Mais detalhes sobre as especificações técnicas, versões disponíveis e equipamentos serão divulgadas em breve, no momento do lançamento em cada mercado. 

