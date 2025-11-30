Nissan revela mais detalhes do SUV Kait antes da estreia global no Brasil

Fábrica da Nissan em Resende (RJ) inicia preparação para produção do novo Nissan Kait

Após a confirmação do SUV Nissan Kait, a montadora japonesa revela mais detalhes do modelo. O sucessor do Kicks Play tem entre-eixos de 2,62 metros, capacidade do porta-malas de 432 litros e comprimento total de 4,3 metros.

A produção do Nissan Kait já está sendo preparada no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões que a marca realizou no Brasil neste ano.