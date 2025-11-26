Exposição reúne carros antigos em colégio de Eusébio

Exposição aberta ao público tem foco na preservação da memória automotiva / Crédito: Divulgação/Farias Brito

A Exposição Carros Antigos, uma mostra especial que reúne veículos clássicos que marcaram época, será realizada no dia 29 de novembro, às 16h, no colégio Farias Brito, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa é promovida em parceria com o Eusébio Classic Car, clube dedicado à preservação da memória automotiva.