Exposição reúne carros antigos em colégio de Eusébio

Aberta à comunidade, a mostra celebra o vínculo entre tradição, memória e educação
A Exposição Carros Antigos, uma mostra especial que reúne veículos clássicos que marcaram época, será realizada no dia 29 de novembro, às 16h, no colégio Farias Brito, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A iniciativa é promovida em parceria com o Eusébio Classic Car, clube dedicado à preservação da memória automotiva.

O evento oferecerá ao público a oportunidade de revisitar o passado por meio de automóveis que contam histórias, revelam o estilo de diferentes gerações e valorizam a cultura automobilística.

Exposição aberta ao público tem foco na preservação da memória automotiva
Exposição aberta ao público tem foco na preservação da memória automotiva Crédito: Divulgação/Farias Brito
A exposição reunirá modelos icônicos, preservados cuidadosamente. Eles prometem encantar tanto apaixonados por carros quanto visitantes curiosos.

A mostra será aberta ao público. Segundo os organizadores, o objetivo é celebrar o vínculo entre tradição, memória e educação.

