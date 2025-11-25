Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Denza: marca de luxo da BYD lança SUV off-road por R$436 mil

Marca estreia no Brasil já com planos de fabricação nacional na planta da BYD em Camaçari (BA)
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Denza, marca premium da BYD, lançou o SUV off-road de luxo B5 por R$436 mil. A apresentação foi
feita durante o 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece até o dia 30 de novembro, no Distrito Anhembi.

Criada originalmente em 2010 como uma joint-venture entre BYD e Mercedes-Benz, a Denza chega ao Brasil focada no mercado de veículos eletrificados. A marca já avalia a possibilidade futura de fabricar modelos no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia e contará com uma rede própria e independente de concessionárias no Brasil.

Os modelos da Denza adotam materiais nobres, acabamento premium, plataformas inteligentes, suspensões ativas inteligentes e sistemas de interação com tecnologia acessível. 

O B5 tem visual inspirado em um Leopardo, mirando habilidade e robustez no off-road. O interior da cabine remete a elementos de cadeados e elos de corrente.

Dimensões

-4.890 mm de comprimento
-2.800 mm de entre-eixos
-1.920 mm de altura
-1.970 mm de largura

Plataforma

-Autonomia combinada de até 1.200 km (ciclo CLTC).
-Autonomia em modo puramente elétrico de 90-100 km.
-Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Off-Road

-Capacidade Off Road genuína, por meio de uma construção sobre chassi.
-Sistema híbrido de tração 4x4 integral (EHS).
-Três bloqueios de diferencial – dianteiro, traseiro e central.
-Capacidade de reboque de até 2.500 kg.
-16 modos de condução diferentes.

Suspensão 

-Equipado com a suspensão ativa DiSUS-P.
-Sistema Inteligente de Controle Hidráulico da Carroceria.
-Mais de 20 sensores para percepção omnidirecional.
-Controle de amortecimento, controle automático da suspensão e aprimoramento da
segurança.

Conforto

-Sistema de áudio Premium Devialet com 18 alto-falantes.
-Refrigerador com função aquecimento e resfriamento.
-Bancos em couro genuíno Premium com aquecimento, ventilação e 10 pontos de massagem no banco.

Tecnologia

-Sistema de cockpit inteligente DiLink.
-Acesso inteligente UWB/NFC.
-Visão panorâmica transparente de 540°.
-Três telas embarcadas: tela do passageiro (12,3”), central multimídia (15,6”), painel
de instrumentos (12,3”) e ainda head-up display com projeção.

