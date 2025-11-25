Denza: marca de luxo da BYD lança SUV off-road por R$436 mil

Denza B5 tem visual inspirado em um Leopardo / Crédito: Divulgação/Denza

A Denza, marca premium da BYD, lançou o SUV off-road de luxo B5 por R$436 mil. A apresentação foi

feita durante o 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece até o dia 30 de novembro, no Distrito Anhembi. Criada originalmente em 2010 como uma joint-venture entre BYD e Mercedes-Benz, a Denza chega ao Brasil focada no mercado de veículos eletrificados. A marca já avalia a possibilidade futura de fabricar modelos no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia e contará com uma rede própria e independente de concessionárias no Brasil.

Os modelos da Denza adotam materiais nobres, acabamento premium, plataformas inteligentes, suspensões ativas inteligentes e sistemas de interação com tecnologia acessível. O B5 tem visual inspirado em um Leopardo, mirando habilidade e robustez no off-road. O interior da cabine remete a elementos de cadeados e elos de corrente. Dimensões -4.890 mm de comprimento

-2.800 mm de entre-eixos

-1.920 mm de altura

-1.970 mm de largura

Plataforma -Autonomia combinada de até 1.200 km (ciclo CLTC).

-Autonomia em modo puramente elétrico de 90-100 km.

-Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

