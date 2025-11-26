Ford F-1000 é o carro dos anos 1980 mais buscado atualmente no Ceará, revela Webmotors

Ford F-1000 é o carro dos anos 1980 mais buscado atualmente no Ceará, revela WebmotorsEstudo do Webmotors Autoinsights aponta também busca alta por clássicos como Volkswagen Fusca e Chevrolet Opala
A caminhonete Ford F-1000 é o veículo dos anos 1980 mais procurado no Ceará em 2025, conforme levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro.
O estudo leva em consideração as buscas e entre janeiro e outubro deste ano para os modelos fabricados entre 1980 e 1989.
Na sequência do ranking aparecem Volkswagen Fusca, Chevrolet Opala, Chevrolet Chevette, Chevrolet Monza, Toyota Bandeirante, Chevrolet D20, Fiat 147, Volkswagen Passat e Ford Escort.
Os dez modelos dos anos 1980 mais procurados no Ceará
1.Ford F-1000
2.Volkswagen Fusca
3.Chevrolet Opala
4.Chevrolet Chevette
5.Chevrolet Monza
6.Toyota Bandeirante
7.Chevrolet D20
8.Fiat 147
9.Volkswagen Passat
10.Ford Escort