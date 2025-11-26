Ford F-1000 é o carro dos anos 1980 mais buscado atualmente no Ceará, revela Webmotors

Estudo do Webmotors Autoinsights aponta também busca alta por clássicos como Volkswagen Fusca e Chevrolet Opala

A caminhonete Ford F-1000 é o veículo dos anos 1980 mais procurado no Ceará em 2025, conforme levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro.

O estudo leva em consideração as buscas e entre janeiro e outubro deste ano para os modelos fabricados entre 1980 e 1989.