Dakota é carro-chefe da Ram no Salão

Primeira picape média da marca é mostrada ao público brasileiro pela primeira vez no evento / Crédito: MARCOS CAMARGO- DIVULGAÇÃO

A principal atração do estande da Ram no Salão do Automóvel de São Paulo é a picape Dakota. Ela estreia no mercado nacional no próximo ano para disputar o segmento de picapes médias com Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e outras novatas como a BY Shark. A Warlock de cor branca perolizada exposta no Salão está suspensa na vertical Crédito: MARCOS CAMARGO- DIVULGAÇÃO

A versão Warlock, revelada durante o lançamento industrial na Argentina, ganha a companhia da Laramie, que também chega ao Brasil em 2026. A nova versão traz os cromados como recursos de luxo. É equipada com o motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas. A tração é 4X4 automática com modos 4x2 e 4x4 com reduzida acionados por um comando rotativo no console central. Tanto a Dakota Warlock quanto a Laramie trazem como equipamentos de série faróis totalmente de leds (incluindo os de neblina com função cornering); lanternas também full led; central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, navegação embarcada, páginas off-road e assistente virtual; e carregador por indução com resfriamento embutido no dispositivo. Destaque também para o sistema de câmeras para visão 360°, inclusive com a possibilidade de deixar sua carroceria transparente, podendo ver o que está embaixo do veículo. Já a Dakota Laramie traz como itens de exclusividade elementos como a barra de led na dianteira que conecta os faróis e se une a eles para gerar uma animação luminosa de boas-vindas quando a picape é destravada ou de despedida, quando é travada. O interior possui revestimento dos bancos de couro na cor marrom, acabamento presente ainda nas forrações das portas e do painel de instrumentos, com materiais macios ao toque. As rodas de liga leve são diamantadas e de 18”, calçadas com pneus 265/60 R18. A Warlock de cor branca perolizada exposta no Salão está suspensa na vertical. Já a versão Laramie está exposta na cor de lançamento do modelo, a Terra Sunrise, uma pintura metálica de tom terracota.

Além da nova Dakota, a Ram exibe no estande dois modelos inéditos e icônicos para impressionar os visitantes. A 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually, que se destaca visualmente por uma cabine mais ampla e pelo rodado traseiro duplo, que permite ao modelo carregar 2,4 toneladas e rebocar quase 15 toneladas. A Mega Cab é uma cabine ainda mais espaçosa, com um compartimento adicional atrás do banco traseiro que pode ser utilizado como porta-malas. Além disso, os encostos da segunda fileira podem ser reclinados em até 15° para melhorar o conforto ou rebatidos, criando uma superfície plana. Assim como as novas 2500 e 3500 à venda no Brasil, a 3500 Mega Cab Dually é equipada com o motor 6.7 Cummins® Turbodiesel High-Output de 436 cv de potência e 1.458 Nm (148,7 kgfm) de torque que trabalha em conjunto com o câmbio automático TorqueFlite HD de oito marchas.

O modelo apresenta os cromados característicos das picapes Ram, com uma cabine forrada com couro e madeira legítima (certificada) nos bancos e painéis para aumentar ainda mais o luxo, enquanto a tecnologia está presente na central multimídia de 14,5”, na tela do passageiro de 10,3” com filtro de privacidade, no quadro de instrumentos de 12,3” e nos carregadores por indução para dois smartphones, entre outros recursos. Outra atração para os visitantes é a 1500 RHO. Equipada com o motor 3.0 Hurricane 6 High-Output de 6 cilindros em linha com impressionantes 547 cv de potência e 732 Nm (74,6 kgfm) de torque e um câmbio automático de 8 marchas, ela acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos. Projetada para o off-road, a 1500 RHO possui suspensão adaptativa Bilstein Black Hawk e2. Com curso longo e extremamente robusto, o conjunto proporciona melhor dirigibilidade no asfalto e promessa de bom desempenho no fora de estrada, com pneus fora de estrada de 35” de medidas 325/65 R18.

No exterior, design agressivo e carroceria mais larga, além das entradas adicionais de ar no capô e na grade dianteira, que possui o logo RAM vazado para otimizar a admissão e refrigeração do motor. Destaque também para os faróis full led com assinatura exclusiva e as luzes de led âmbar posicionadas na entrada de ar do capô. O interior da 1500 RHO tem head up display (sistema que projeta informações essenciais diretamente no para-brisa em tela transparente) de 10”. Ao somar painel de instrumentos de 12,3”, com os 14,5” da central multimídia e os 10,3” da tela do passageiro, são praticamente 50” de telas na picape. Há ainda carregador por indução para dois smartphones e sistema de som premium da Harman Kardon com 19 alto-falantes, com subwoofer de 10” e 900 watts de potência.