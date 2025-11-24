Citroën apresenta o C5 Aircross no Salão

Estande da montadora francesa no Salão 2025 / Crédito: MARCOS CAMARGO/DIVULGAÇÃO

A Citroën apresenta o C5 Aircross em versão elétrica. O modelo é feito na plataforma SLTA Médium. Ela é a mesma do Peugeot 3008 e da próxima geração do Jeep Compass - também da Stellantis. O carro é um SUV médio com 4,65 m de comprimento e 2,78 m de entre-eixos. Tem além de 1,49 m de altura. Fora do Brasil, ele ele tem várias configurações, tanto híbrido como 100% elétrico. O híbrido leve a gasolina é 1.2 turbo de 145 cv e transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades. Já a híbrida plug-in tem um motor a gasolina de 1,6 litros turbo e um motor elétrico. Soma195 cv. Uma bateria de 21 kWh promete uma autonomia de 90 km. Os elétricos têm as opções 210 e 230 HP, com baterias de 73 kWh e 97 kWh, de modo respectivo. A autonomia anunciada é de respectivos 520 e 680 km.

A Citroën traz a cor Verde Hulk, uma cor exclusiva apresentada no Concept e replicada em apenas mais duas unidades. C5 Aircross: mostrar a visão da empresa para para o visual de seus SUVs no futuro Crédito: MARCOS CAMARGO/ DIVULGAÇÃO Também está no estande da marca o Basalt Vision, o conceito esportivo do SUV cupê. O modelo é apresentado como a visão de futuro da marca para o Citroën Basalt. O modelo produzido especialmente na cor Amber Yellow com detalhes no vermelho André Red pretende transmitir robustez, estilo e esportividade. Tem suspensão mais baixa, rodas cromadas 18”, emblema vision na lateral das portas, além de skid plate e chevrons escurecidos. A marca exibe ainda o monoposto GEN3 Evo, modelo da equipe Citroën Racing que competirá no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, cuja estreia será dia 6 de dezembro na capital paulista.

Com apenas 859 kg, incluindo o piloto, o GEN3 Evo é o monoposto mais leve e eficiente já desenvolvido pela Citroën para a Fórmula E, diz ela. Essa leveza, aliada à capacidade de recuperar até 600 kW de energia durante as frenagens — reutilizando cerca de 50% da energia consumida em uma corrida — reforça o papel do modelo como vitrine tecnológica e laboratório de inovação da Stellantis. Além disso, disponibiliza suas versões recém-lançadas e mais vendidas Citroën C3 XTR, Citroën Aircross XTR 7L Turbo 200 e Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 na área de test-drive do evento. “A Fórmula E é um laboratório em escala real. Cada avanço em eficiência energética, gestão de baterias e conectividade se transforma em progresso concreto para os veículos elétricos de amanhã. Exibir o monoposto em primeira mão e antes mesmo da estreia da equipe Citroën Racing em São Paulo é um aquecimento do que o público pode esperar. Nosso outro grande destaque é o Citroën C5 Aircross elétrico na cor impactante Verde Hulk. Ele traduz nossa visão de futuro de um SUV ao unir conforto, tecnologia e design”, destaca Felipe Daemon, vice-presidente da marca Citroën para a América do Sul.