Peugeot leva conceito Inception, simulador Hypersquare e 3008 GT ao Salão

Conceito Inception mostra do que a francesa é capaz / Crédito: DIVULGAÇÃO

A terceira geração do SUV 3008 está em exposição no estande da Peugeot. De todo modo, ainda não há confirmação a chegada do modelo ao Brasil. O conjunto mecânico do Peugeot 3008 GT é formado por motor 1.6 a gasolina, que entrega 180 cv a 5.550 rpm e 300 Nm de torque a 2.000 rpm, associado à transmissão automática de seis marchas. Tem rodas diamantadas de 19” e pneus 225/55 R19. Peugeot 3008 GT na cor Blue Obsession Crédito: MARCOS CAMARGO/ DIVULGAÇÃO

Na dianteira, o modelo exibe a assinatura das três garras e faróis Pixel LED adaptativos. O porta-malas tem 588 litros de capacidade. Por dentro, o carro tem bancos de couro Alcantara e possuem ajuste elétrico, aquecimento e função de massagem. O Panoramic i-Cockpit conta com uma tela curva integrada de 21". O volante multifunção em couro perfurado tem comandos i-Toggles virtuais e iluminação ambiente configurável. O conjunto de conectividade inclui Apple CarPlay e Android Auto sem fio, carregador por indução, quatro portas USB-C e climatização de duas zonas com sistema Clean Cabin, que reforça o conforto e a praticidade a bordo.

Conceito atrai a atenção A maior atração do estande é o Peugeot Inception Concept, exibido pela primeira vez no Brasil. Ele inaugura o Hypersquare, sistema de direção steer-by-wire que substitui o volante tradicional por um comando intuitivo inspirado no universo dos games. O inédito Hypersquare, sistema de direção steer-by-wire que substitui o volante tradicional por um comando intuitivo inspirado no universo dos games, poderá ser testado em simulador Crédito: DIVULGAÇÃO O Peugeot Inception Concept é elétrico, com 800V, e conta com dois motores elétricos compactos, um dianteiro e outro traseiro. Entrega tração nas quatro rodas. O conjunto alcança 680 cv (500 kW) e acelera de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos.

A bateria de 100 kWh oferece até 800 km de autonomia por carga com consumo de 12,5 kWh/100 km. Outro diferencial defendido pela francesa é a recarga, são 30 km de autonomia a cada minuto (ou 150 km em cinco minutos) e, graças ao carregamento por indução, o processo dispensa cabos, simplificando a experiência do cliente. “Trouxemos o Peugeot Inception Concept e seu volante inovador Hypersquare para tangibilizar como enxergamos o futuro da mobilidade no mundo. Queremos que o público vivencie de forma concreta nossa visão e perceba que inovação, design e tecnologia caminham juntos. Além disso, vamos exibir as novidades como o Peugeot 3008 GT, que eleva a experiência de condução a um novo patamar, e o Peugeot E-208 GTi, que é nosso ícone esportivo”,disse Fabiana Figueiredo, vice-presidente da marca Peugeot na América do Sul. A nova geração de i-Cockpit da Peugeot é centrada no Hypersquare. Substitui o tradicional volante redondo por um modelo retangular inspirado nos controles de videogames e com tecnologia steer-by-wire, que torna a direção mais ágil e instintiva ao trocar a conexão mecânica comum por sinais eletrônicos.