Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova Ford Ranger Híbrida Plug-in terá motor flex desenvolvido no Brasil

Nova Ford Ranger Híbrida Plug-in terá motor flex desenvolvido no Brasil

A primeira versão eletrificada da picape terá um propulsor exclusivo para o mercado brasileiro, desenvolvido pela engenharia local da marca
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ford anunciou recentemente a produção da Ranger Híbrida Plug-in na América do Sul, a partir de 2027. A marca revelou que a picape terá motor flex, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. Esse trabalho será conduzido pela engenharia local, parte dela instalada no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia de Tatuí, no interior paulista, que está inaugurando novas instalações.

De acordo com a montadora, a ampliação representa o primeiro passo do novo ciclo de investimentos da Ford na engenharia brasileira, com o Centro de Testes de Tatuí desempenhando um papel fundamental para esta nova motorização. A Ranger Híbrida Plug-in é a primeira versão eletrificada da picape média na América do Sul. 

Leia também | Com mais de 3 mil emplacamentos, Ford Ranger bate recorde de vendas em 2025

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar