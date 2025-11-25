Nova Ford Ranger Híbrida Plug-in terá motor flex desenvolvido no Brasil

Nova Ford Ranger Híbrida Plug-in terá motor flex desenvolvido no BrasilA primeira versão eletrificada da picape terá um propulsor exclusivo para o mercado brasileiro, desenvolvido pela engenharia local da marca
A Ford anunciou recentemente a produção da Ranger Híbrida Plug-in na América do Sul, a partir de 2027. A marca revelou que a picape terá motor flex, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. Esse trabalho será conduzido pela engenharia local, parte dela instalada no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia de Tatuí, no interior paulista, que está inaugurando novas instalações.
De acordo com a montadora, a ampliação representa o primeiro passo do novo ciclo de investimentos da Ford na engenharia brasileira, com o Centro de Testes de Tatuí desempenhando um papel fundamental para esta nova motorização. A Ranger Híbrida Plug-in é a primeira versão eletrificada da picape média na América do Sul.
