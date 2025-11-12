Mercado de carros usados no Ceará sofre desvalorização em outubro, aponta Webmotors

O mercado de veículos usados do Ceará apresentou desvalorização em outubro. Segundo os dados do Índice Webmotors, os veículos seminovos e usados no Estado registraram redução de -0,243% nos preços durante o mês. Por outro lado, o ritmo de queda diminuiu em comparação a setembro, quando o índice havia registrado -0,507%.



O desempenho do Ceará contrastou com a média nacional. Enquanto o mercado cearense diminui a velocidade da desvalorização (de -0,507% para -0,243%), o índice nacional de usados ampliou a depreciação de -0,477% em setembro para -0,547% em outubro.



"Os números do Ceará em outubro dão sequência à desvalorização esperada para o mercado de usados, porém em um ritmo menor com relação a setembro. Esse comportamento pode estar atrelado a um aquecimento da demanda local, que pode estar atrelado a fatores sazonais específicos da região", analisa Mariana Perez, CPO da Webmotors. A plataforma monitora mensalmente as variações percentuais dos valores dos carros anunciados no site.