Fiat lidera vendas no Brasil em outubro com recorde de vendas da Strada

Fiat lidera vendas no Brasil em outubro com recorde de vendas da StradaPicape vendeu 14.040 unidades no acumulado mensal, alcançando o melhor resultado comercial de 2025
A Fiat foi líder de vendas no mercado nacional em outubro, com 50.651 veículos emplacados. A picape Strada também foi o carro mais vendido do mês com 14.040 unidades comercializadas, alcançando o melhor resultado de comercial do ano.
Além da Strada, outro modelo da Fiat está entre os cinco veículos mais vendidos de outubro. O Argo ocupa o terceiro lugar com 9.981 unidades emplacadas e 4,0% de market share. Já no segmento de A-Hatch, a liderança é do Mobi com 6.279 unidades vendidas.
No segmento de picapes, além da Strada, a Fiat também lidera na categoria C-Picape com a Toro, modelo que vendeu 5.915 unidades em outubro. Além disso, entre as vans, a Fiat é líder com a Fiorino em B-Van com 1.952 unidades emplacadas, o que representa 66,5% do segmento, e com a Scudo em D-Van com 471 unidades vendidas no mês, com marketshare de 34,6%.
Já entre os SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança do mês com 3.938 vendas do Pulse e Fastback e 22,7% de markert share.
Entre janeiro e outubro, a marca italiana vendeu 435.293 carros no Brasil. A montadora também tem três de seus modelos entre os 10 veículos mais vendidos do ano: A Strada em 1º lugar, com 115.346 unidades emplacadas; Argo na 3ª posição com 83.994 unidades vendidas e Mobi em 8º lugar, com 59.393 unidades comercializadas. No segmento de SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança no acumulado do ano com 26,7% de market share e 36.197 unidades emplacadas do Pulse e Fastback.
