Fiat lidera vendas no Brasil em outubro com recorde de vendas da Strada

Picape vendeu 14.040 unidades no acumulado mensal, alcançando o melhor resultado comercial de 2025
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Fiat foi líder de vendas no mercado nacional em outubro, com 50.651 veículos emplacados. A picape Strada também foi o carro mais vendido do mês com 14.040 unidades comercializadas, alcançando o melhor resultado de comercial do ano.

Além da Strada, outro modelo da Fiat está entre os cinco veículos mais vendidos de outubro. O Argo ocupa o terceiro lugar com 9.981 unidades emplacadas e 4,0% de market share. Já no segmento de A-Hatch, a liderança é do Mobi com 6.279 unidades vendidas.

No segmento de picapes, além da Strada, a Fiat também lidera na categoria C-Picape com a Toro, modelo que vendeu 5.915 unidades em outubro. Além disso, entre as vans, a Fiat é líder com a Fiorino em B-Van com 1.952 unidades emplacadas, o que representa 66,5% do segmento, e com a Scudo em D-Van com 471 unidades vendidas no mês, com marketshare de 34,6%.

Já entre os SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança do mês com 3.938 vendas do Pulse e Fastback e 22,7% de markert share.

Entre janeiro e outubro, a marca italiana vendeu 435.293 carros no Brasil. A montadora também tem três de seus modelos entre os 10 veículos mais vendidos do ano: A Strada em 1º lugar, com 115.346 unidades emplacadas; Argo na 3ª posição com 83.994 unidades vendidas e Mobi em 8º lugar, com 59.393 unidades comercializadas. No segmento de SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança no acumulado do ano com 26,7% de market share e 36.197 unidades emplacadas do Pulse e Fastback.

