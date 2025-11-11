Renault Boreal: SUV turbo com cara de elétrico e DNA brasileiro

Boreal é produzido na fábrica da Renault no Paraná / Crédito: Divulgação: Renault

*Enviado a São Paulo O Renault Boreal pode até parecer um SUV elétrico, mas por baixo do capô ele guarda um motor turbo com DNA brasileiro. O visual com silhueta que apela à modernidade e linhas futuristas na dianteira imprime o novo padrão global de design da francesa.

Lembra a cara da maioria dos elétricos disponíveis no mercado. Mas a eletrificação não é o foco do Boreal. Nem por isso o carro fica atrás em tecnologia e conectividade. Desenvolvido e produzido em São José dos Pinhais (PR), o SUV a combustão é o primeiro veículo produzido no Brasil com o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, permitindo acesso nativo às ferramentas do Google no painel de instrumentos e na central multimídia. O POVO testou a versão mais cara do modelo, vendida por R$ 214.990, em percurso de 150 km entre Guarulhos e Campos do Jordão, em São Paulo. Na estrada, destaque para a performance. O motor turbo TCe 1.3 flex de 270 Nm faz o carro rodar com leveza e rapidez. Performance na pista Em alguns momentos, a sensibilidade do pedal de aceleração era tanta a ponto de reduzir a percepção sobre a velocidade do carro. O desempenho é ainda melhor no modo de condução Sport, que entrega mais potência e força na pista. Apesar da rapidez satisfatória proveniente dos 215 cv de potência do motor turbo, o câmbio respondeu um pouco mais lento nas retomadas e trechos com curvas acentuadas, além de fazer mais barulho.

Condução e conectividade De um modo geral, a experiência de dirigibilidade é boa. Os bancos são confortáveis e têm ajuste elétrico (dianteiros). Há opção de massagem no assento do motorista. Os sistemas de assistência à condução funcionam no timing correto. As ferramentas tecnológicas do carro ajudam a centrar atenção ao volante. E por falar em tecnologia, os serviços nativos do Google deixam o Boreal moderno. O sistema permite a interação do motorista com o carro por meio do comando de voz. É possível, por exemplo, baixar a temperatura do ar-condicionado e desligar o som da central multimídia por meio desta funcionalidade. Consumo

Durante o teste, o painel de instrumentos marcou consumo de gasolina entre 9,5 e 10 km/l. Segundo a Renault, o consumo é de 11,2 km/ na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina e 7,8 km/l e 9,4 km/l, respectivamente, com etanol. O Boreal obteve nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. De acordo com a montadora, ele tem melhor eficiência energética ((1,79MJ) do segmento entre os veículos a combustão.

Segurança Na versão topo de linha, o Boreal conta com 24 sistemas de assistência à condução. Além dos já conhecidos, como assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cedo, o SUV também traz o alerta de saída segura, que aciona sinais sonoros e visuais (central multimídia) para evitar colisão nas portas dianteira e traseira na saída dos ocupantes do veículo. Já a segurança passiva conta com dois airbags frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina, que é item de série em todas as versões do Boreal. Estabilidade

O Boreal é estável na pista. E isso foi constatado até mesmo nos trechos mais irregulares. O carro tem altura de solo de 213 mm e um bom ângulo de ataque (22,2º), que permite encarar valetas e lombadas sem passar por apuros.