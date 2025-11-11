Renault Boreal: SUV turbo com cara de elétrico e DNA brasileiro

Renault Boreal: SUV turbo com cara de elétrico e DNA brasileiroCarro feito na fábrica da Renault no Brasil aposta em visual e tecnologia embarcada
*Enviado a São Paulo
O Renault Boreal pode até parecer um SUV elétrico, mas por baixo do capô ele guarda um motor turbo com DNA brasileiro. O visual com silhueta que apela à modernidade e linhas futuristas na dianteira imprime o novo padrão global de design da francesa.
Lembra a cara da maioria dos elétricos disponíveis no mercado. Mas a eletrificação não é o foco do Boreal. Nem por isso o carro fica atrás em tecnologia e conectividade. Desenvolvido e produzido em São José dos Pinhais (PR), o SUV a combustão é o primeiro veículo produzido no Brasil com o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, permitindo acesso nativo às ferramentas do Google no painel de instrumentos e na central multimídia.
O POVO testou a versão mais cara do modelo, vendida por R$ 214.990, em percurso de 150 km entre Guarulhos e Campos do Jordão, em São Paulo. Na estrada, destaque para a performance. O motor turbo TCe 1.3 flex de 270 Nm faz o carro rodar com leveza e rapidez.
Performance na pista
Em alguns momentos, a sensibilidade do pedal de aceleração era tanta a ponto de reduzir a percepção sobre a velocidade do carro. O desempenho é ainda melhor no modo de condução Sport, que entrega mais potência e força na pista.
Apesar da rapidez satisfatória proveniente dos 215 cv de potência do motor turbo, o câmbio respondeu um pouco mais lento nas retomadas e trechos com curvas acentuadas, além de fazer mais barulho.
Condução e conectividade
De um modo geral, a experiência de dirigibilidade é boa. Os bancos são confortáveis e têm ajuste elétrico (dianteiros). Há opção de massagem no assento do motorista. Os sistemas de assistência à condução funcionam no timing correto. As ferramentas tecnológicas do carro ajudam a centrar atenção ao volante.
E por falar em tecnologia, os serviços nativos do Google deixam o Boreal moderno. O sistema permite a interação do motorista com o carro por meio do comando de voz. É possível, por exemplo, baixar a temperatura do ar-condicionado e desligar o som da central multimídia por meio desta funcionalidade.
Consumo
Durante o teste, o painel de instrumentos marcou consumo de gasolina entre 9,5 e 10 km/l. Segundo a Renault, o consumo é de 11,2 km/ na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina e 7,8 km/l e 9,4 km/l, respectivamente, com etanol. O Boreal obteve nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. De acordo com a montadora, ele tem melhor eficiência energética ((1,79MJ) do segmento entre os veículos a combustão.
Segurança
Na versão topo de linha, o Boreal conta com 24 sistemas de assistência à condução. Além dos já conhecidos, como assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cedo, o SUV também traz o alerta de saída segura, que aciona sinais sonoros e visuais (central multimídia) para evitar colisão nas portas dianteira e traseira na saída dos ocupantes do veículo.
Já a segurança passiva conta com dois airbags frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina, que é item de série em todas as versões do Boreal.
Estabilidade
O Boreal é estável na pista. E isso foi constatado até mesmo nos trechos mais irregulares. O carro tem altura de solo de 213 mm e um bom ângulo de ataque (22,2º), que permite encarar valetas e lombadas sem passar por apuros.
A suspensão dianteira é do tipo MacPherson e na traseira utiliza eixo de torção. Instalado diretamente na carroceria, sem suportes, contribui para a rigidez torcional da carroceria e permite posicionamento e amplitude de operação, enquanto sua estrutura central permite a adoção de uma barra estabilizadora interna de 30mm.
Tecnologia sonora
Focado em oferecer um sistema premium de áudio, o SUV integra uma dezena de alto-falantes e regulagem acústica personalizada em função do ambiente escolhido. O resultado, na prática, proporciona um som mais vivo, imersivo e de alta fidelidade, projetado para entregar a experiência de um estúdio de som sobre rodas.
Preços e versões
Boreal Evolution: R$ 179.990
Boreal Techno: R$ 199.990
Boreal Iconic: R$ 214.990
Ficha Técnica
Arquitetura: Carroceria monobloco, dois volumes (SUV), cinco lugares e cinco portas
Motor: 1.333 cm³, turbo, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida
Tração: dianteira (4x2)
Potência máxima (ABNT): [email protected] rpm(Etanol)
156cv @ 5.000 rpm (Gasolina)
Torque máximo: 270 Nm (27,5 kgfm) @ 1.750 rpm (Etanol) e 270 Nm a 2.000 rpm/Gasolina
Taxa de compressão: 10:5:1
Câmbio: Automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com opção de trocas de 6 velocidades via aletas (paddle-shifts) no volante
Direção: elétrica
Freios: Discos ventilados na dianteira (296 mm) e traseira (280 mm ) com sistema antitravamento (ABS)
Pneus/rodas: 225/55 18"
Suspensão dianteira: tipo MacPherson com rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora e braços oscilantes inferiores
Suspensão traseira: eixo de torção com barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos e molas helicoidais
Aceleração 0 km/h a 100 km/h: 9,5 s (Etanol) e 9,8 s (Gasolina) / 180 km/h (limitada eletronicamente)
Tanque de combustível: 50 litros
Consumo:
Com gasolina: 11,2 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada
Com etanol: 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada
Dimensões:
Entre-eixos: 2,7 metros
Comprimento: 4,55
Altura livre do solo: 213 mm
*O jornalista viajou para São Paulo a convite da Renault Brasil