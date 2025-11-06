Renault Boreal: SUV feito no Brasil estreia em três versões a partir de R$ 179,9 mil

Renault Boreal: SUV feito no Brasil estreia em três versões a partir de R$ 179,9 milModelo produzido no Paraná e lançado globalmente no Brasil será exportado para mercados da América Latina a partir de 2026
*Enviado a São Paulo
O segmento de SUVs no Brasil ganha um novo concorrente, o Renault Boreal, desenvolvido e produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O carro chega em três versões com preços que variam de R$ 179,9 mil a R$ 214,9 mil.
Boreal Evolution: R$ 179.990
Boreal Techno: R$ 199.990
Boreal Iconic: R$ 214.990
O Boreal é o primeiro carro da Renault com a nova identidade visual da marca, que traz elementos fluidos na carroceria, curvas mais acentuadas, linhas de tensão e integração de elementos técnicos com foco no dinamismo.
O SUV também é o primeiro veículo produzido no Brasil com o Google Automotive Services (GAS). Essa tecnologia tem embarcado o Google Maps, Google Assistant e Google Play.
O carro é equipado com o motor turbo TCe 1.3 flex de 163 cv de potência e 270 Nm, combinado ao câmbio automático de dupla embreagem úmida (EDC) de seis marchas. Este sistema, segundo a Renault, agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir.
Com 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura), o Renault Boreal se posiciona no segmento C-SUV. A silhueta tem um entre eixos mais longo (2,70 m) e balanços reduzidos. Com altura de 1,65 m, o teto do Renault Boreal é ligeiramente inclinado.
Interior
A cabine conta com o painel duplo horizontal OpenR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um painel de instrumentos digital de 10 polegadas que exibe todas as informações relacionadas à condução. Logo ao lado se encontra a tela de 10 polegadas do sistema multimídia.
Os controles estão distribuídos ergonomicamente: a alavanca da transmissão do tipo “e-shifter” é compacta, enquanto o volante multifunções tem seus botões metálicos retroiluminados.
O ambiente luminoso é personalizável graças à iluminação em LED de 48 cores. As transições da luz podem variar automaticamente em função do modo de condução selecionado por meio das configurações do sistema Multi-Sense.
A parte superior do painel tem um toque suave com revestimentos em soft touch. Algumas partes da cabine contam com adornos gravados a laser para refletir a iluminação ambiente. Na versão mais cara, os bancos são revestidos na cor azul Mercure.
Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, com memória de posição e massagem para o motorista (de série na versão Iconic). Espaços de armazenagem estão distribuídos por toda a cabine: porta-objetos, console central fechado e refrigerado, duas portas USB-C na frente, carregador por indução.
O carro traz ainda ar-condicionado automático dual-zone. Na parte de trás, o banco 40/60 conta com apoio de braço central e um sistema Easy Break, que agiliza o rebatimento dos bancos. Os passageiros do banco traseiro também se beneficiam com as saídas de ar e duas portas USB-C.
O porta-malas tem volume de carga de 522 litros (VDA) ou 1.279 litros (VDA) com os bancos rebatidos.
Interface Google nativa
Baseado nos serviços embarcados do Google, o sistema multimídia OpenR Link oferece uma interface unificada, que permite acesso simples às ferramentas do Google.
O Google Maps nativo é integrado e exibido nas duas telas, com informações sobre o trânsito em tempo real e atualizações automáticas. Mais de 100 aplicativos estão disponíveis no Google Play, incluindo os onipresentes sistemas de navegação otimizados a exemplo do Waze, rádios, plataformas musicais, plataformas de vídeo em streaming e acesso à internet por meio do navegador Vivaldi.
Com integração ao Google Assistant, é possível controlar o sistema de navegação, música, chamadas e até mesmo funções do carro como o ar-condicionado e, também, dispositivos da casa com comandos de voz.
Segurança
O Boreal integra até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). É a proposta mais completa no segmento C-SUV, conforme a Renault.
A segurança passiva também é destaque no Boreal graças aos seis airbags: dois frontais (condutor e passageiro), dois laterais e dois do tipo cortina, que é item de série em todas as versões do Boreal.
Consumo
O Boreal obteve nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, com consumo de 11,2 km/ na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina e 7,8 km/l e 9,4 km/l, respectivamente, com etanol, e tem ainda melhor eficiência energética ((1,79MJ) do segmento entre os veículos a combustão.
Linha de acessórios
São 14 acessórios oferecidos, conforme lista abaixo. Destaque para o lançamento da linha YouClip, que permite diversas funcionalidades por meio de um dispositivo posicionado atrás do banco do passageiro dianteiro.
• Alarme Kit
• Bagageiro
• Bandeja de porta-malas
• Barra de teto transversal
• Engate
• Engate de Bike
• Linha Pet
• Linha YouClip
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Soleira
• Soleira iluminada
• Tapete PVC
• Tapete têxtil
• Tilt Down
Versões e equipamentos
Evolution turbo TCe – R$ 179.990
Principais equipamentos de série:
-rodas de liga leve 18" design mountain na cor cinza
-faróis full LED e lanternas com luzes de direção dinâmicas
-assinatura luminosa com “welcome/good-bye sequence”
-ar-condicionado automático e digital dual zone com saída de ar traseira
-coluna de direção ajustável em altura e profundidade
-console central elevado com compartimento refrigerado
-quatro portas USB Tipo-C (duas na frente e duas na traseira)
-carregador de smartphone por indução
-câmbio e-shifter e paddle-shift (aletas para troca de marcha)
-freio de estacionamento eletrônico
-bancos e painéis de porta com acabamento premium preto e costura cinza
-painel de instrumentos digital de 7”
-multimídia OpenR de 10” com espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay® sem fio
-segurança: 6 airbags, limitador de velocidade (SL), controle de velocidade adaptativo inteligente (ACC), assistente de partida em rampa (HSA), sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré (RVC), alerta de distância segura (DW+FCW), frenagem automática de emergência frontal e em curvas (AEB JA), sensor de fadiga (DDAW) alerta de permanência em faixa (LDW), assistente de permanência em faixa(LKA), assistente de permanência em faixa em tráfego contrário (E-LKA OC +RE), reconhecimento de placas de velocidade (TSR)
-banco traseiro bi-partido 60:40 com sistema “easybreak”
-sistema de som Arkamys® com seis alto-falantes
-chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free
-Opcional: pacote teto bíton (teto bíton + barras longitudinais)
Techno turbo TCe – R$ 199.990
Todos os equipamentos da versão evolution mais:
-rodas de liga leve 18” design “mountain” na cor preta
-barras de teto longitudinais
-antena shark
-faróis de neblina
-painel de instrumentos digital 10” com replicação de mapa
-multimídia OpenR de 10” com Google built-in (Google Maps, Google Play e Google Assistant) e mais de 100 apps disponíveis
-integração My Renault app
-manutenção conectada
-Multi-sense com comando rotatório e 5 modos de condução Eco, Sport, Comfort, Perso (personalizável) e novo modo Smart
-ambient lighting com 48 cores
-bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico e ajuste lombar
-segurança: sensores de estacionamento dianteiro, sensores de estacionamento lateral, alerta de ponto cego (BSW), alerta de saída segura dos ocupantes(OSE), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), assistente de permanência em faixa com intervenção para ponto cego (E-LKA OT)
-Opcionais: pacote teto bíton e pacote teto solar panorâmico
Iconic turbo TCe – R$ 214.990
Todos os equipamentos da versão techno mais:
-rodas de liga leve 19” design “river” diamantadas
-teto solar panorâmico elétrico com teto bíton preto
-bancos dianteiros com ajuste elétrico e lombar, com funções massagem e memória para motorista
-sistema de som premium Harman Kardon com 10 alto-falantes
-bancos e painéis de porta com acabamento premium “deep blue”
-porta traseira elétrica com função Hands-Free
-segurança: farol alto inteligente (AHL), câmera 360º com visão 3D (AVM), assistente de estacionamento semi-autônomo (HFP), active driver assist (LA) e assistente de parada de emergência (ESA)
Mercado estratégico
O presidente da Renault Brasil, Ariel Montenegro, destacou que o País é o primeiro mercado da marca no mundo a receber o Boreal. Em 2026, o carro será exportado para países da América Latina. “Esse lançamento faz parte de um novo momento que a Renault está vivendo no Brasil. Estamos iniciando um novo capítulo na nossa história de 25 anos”, assinalou o executivo.
De janeiro a setembro deste ano, a montadora emplacou mais de 1,1 milhão de carros no mundo. O número representa crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
*O jornalista viajou a convite da Renault Brasil