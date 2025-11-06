Renault Boreal: SUV feito no Brasil estreia em três versões a partir de R$ 179,9 mil

Boreal é produzido na fábrica da Renault no Paraná / Crédito: Luciano Cesário

*Enviado a São Paulo O segmento de SUVs no Brasil ganha um novo concorrente, o Renault Boreal, desenvolvido e produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O carro chega em três versões com preços que variam de R$ 179,9 mil a R$ 214,9 mil.

Boreal Evolution: R$ 179.990

Boreal Techno: R$ 199.990

Boreal Iconic: R$ 214.990 O Boreal é o primeiro carro da Renault com a nova identidade visual da marca, que traz elementos fluidos na carroceria, curvas mais acentuadas, linhas de tensão e integração de elementos técnicos com foco no dinamismo. O SUV também é o primeiro veículo produzido no Brasil com o Google Automotive Services (GAS). Essa tecnologia tem embarcado o Google Maps, Google Assistant e Google Play. O carro é equipado com o motor turbo TCe 1.3 flex de 163 cv de potência e 270 Nm, combinado ao câmbio automático de dupla embreagem úmida (EDC) de seis marchas. Este sistema, segundo a Renault, agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir.

Com 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura), o Renault Boreal se posiciona no segmento C-SUV. A silhueta tem um entre eixos mais longo (2,70 m) e balanços reduzidos. Com altura de 1,65 m, o teto do Renault Boreal é ligeiramente inclinado.

Interior

A cabine conta com o painel duplo horizontal OpenR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um painel de instrumentos digital de 10 polegadas que exibe todas as informações relacionadas à condução. Logo ao lado se encontra a tela de 10 polegadas do sistema multimídia. Os controles estão distribuídos ergonomicamente: a alavanca da transmissão do tipo “e-shifter” é compacta, enquanto o volante multifunções tem seus botões metálicos retroiluminados.

O ambiente luminoso é personalizável graças à iluminação em LED de 48 cores. As transições da luz podem variar automaticamente em função do modo de condução selecionado por meio das configurações do sistema Multi-Sense. A parte superior do painel tem um toque suave com revestimentos em soft touch. Algumas partes da cabine contam com adornos gravados a laser para refletir a iluminação ambiente. Na versão mais cara, os bancos são revestidos na cor azul Mercure. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, com memória de posição e massagem para o motorista (de série na versão Iconic). Espaços de armazenagem estão distribuídos por toda a cabine: porta-objetos, console central fechado e refrigerado, duas portas USB-C na frente, carregador por indução.

O carro traz ainda ar-condicionado automático dual-zone. Na parte de trás, o banco 40/60 conta com apoio de braço central e um sistema Easy Break, que agiliza o rebatimento dos bancos. Os passageiros do banco traseiro também se beneficiam com as saídas de ar e duas portas USB-C. O porta-malas tem volume de carga de 522 litros (VDA) ou 1.279 litros (VDA) com os bancos rebatidos. Boreal é produzido na fábrica da Renault no Paraná Crédito: Divulgação: Renault