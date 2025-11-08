Leapmotor C10: o SUV com um gerador de energia ambulante

Leapmotor C10: o SUV com um gerador de energia ambulanteCarro traz ao Brasil tecnologia inédita para diminuir insegurança dos motoristas com elétricos e híbridos
*Enviado a São Paulo
O mercado automotivo brasileiro ganhou mais uma marca chinesa. A Leapmotor, da Stellantis, é a novidade da vez. A montadora desembarca no País com o SUV C10, disponível nas versões elétrica (entrada) e híbrida (topo de linha).
O carro traz uma tecnologia inédita que possibilita o uso de um motor a combustão para gerar energia elétrica, sistema denominado pela marca como ultra-híbrido.
O POVO testou o C10 híbrido num percurso de quase 200 km entre as cidades de Campinas e Leme, no Interior de São Paulo. O SUV circulou por estradas em boas condições —o que, via de regra, não é realidade na maior parte do Brasil— e respondeu bem nos quesitos dirigibilidade, resposta do câmbio e segurança.
Configuração mecânica
O C10 topo de linha é equipado com um motor elétrico na traseira de 215 cv e 32 kgfm de torque e outro motor a combustão na dianteira, que serve apenas para carregar a bateria, sem a função de tracionar as rodas.
O carro conta com quatro modos de condução. A escolha define a configuração mecânica a ser utilizada. Na primeira etapa do teste, em trajeto de 100 km, optamos pelo modo 100% elétrico. Ao fim do trecho, a bateria reduziu 65%. A montadora afirma que a autonomia elétrica é de até 420 km.
Já na segunda etapa, rodamos 95 km no modo a combustão. O consumo da bateria foi significativamente menor: apenas 4%. O gasto com gasolina foi de aproximadamente 1,5 litro. O tanque tem capacidade de 50 litros. Segundo a Leapmotor, a autonomia ultra-híbrida é de 950 km.
Ao introduzir a tecnologia no Brasil, a chinesa foca no cliente inseguro em relação à performance dos carros elétricos nas viagens mais longas. O motor a combustão, embora não movimente as rodas, funciona como um gerador de energia para estender a autonomia do carro.
Veja todos os modos de condução
EV+: Prioridade máxima no uso da bateria, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga.
*EV: Recomendado para o uso urbano no dia a dia, prioriza o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário.
*Combustível: Recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia possível.
Power+: Aciona instantaneamente o motor gerador, para momentos nos quais é necessário garantir energia para a bateria.
*Modos utilizados no teste
Interior
Como um bom carro chinês, a cabine do C10 é bem tecnológica e traz elementos que encontramos facilmente nos carros de linha premium, entre os quais: revestimento soft touch no painel e nas portas, central multimídia grande (14,6”), bancos dianteiros com ajuste elétrico e função massagem e teto solar panorâmico. Outro detalhe que não passa despercebido aos mais atentos é o ar-condicionado embutido, seguindo a proposta de design minimalista do SUV.
O SUV é equipado com 12 alto-falantes e integrados ao sistema de iluminação ambiente, que pode alterar cores e intensidades das luzes conforme o ritmo da música. Microfones posicionados em pontos estratégicos permitem diferenciar qual ocupante do veículo está falando, então quando o passageiro dianteiro pedir via comando de voz para reduzir a temperatura do ar-condicionado, somente o lado direito será alterado.
Segurança
Nas duas versões, o C10 dispõe do Leap Pilot, que reúne uma ampla lista de recursos de conforto e segurança para o condutor. Entre os principais itens estão: leitor automático de placas, assistente de manutenção de faixa, piloto automático inteligente com controle automático da distância do veículo à frente, frenagem automática de emergência, alerta de veículo no ponto cego, aviso de tráfego cruzado, sensores de manobra com frenagem automática, faróis com facho alto automático, cintos dianteiros e traseiros laterais com pré- tensionadores e sete airbags — incluindo uma bolsa central dianteira entre os bancos frontais, projetada para impedir o contato entre os ocupantes em caso de acidentes.
Dimensões
O modelo tem quase 4,74 m de comprimento, 2,13 m de largura e 1,68 m de altura. A carroceria, segundo q montadora, foi desenhada para otimizar ao máximo a eficiência energética.
O volume do porta-malas é de 435 litros, contendo sistema tampa traseira elétrica inteligente: por meio de um comando na própria tampa ou diretamente no sistema multimídia, é possível programar o limite de abertura, recurso essencial para a abertura do porta-malas em garagens com teto baixo ou vagas próximas à parede.
Preços
C10 elétrico (BEV): R$ 189,9 mil
C10 ultra-híbrido: R$ 199,9 mil
Leapmotor no Brasil
O C10 é produzido na China e importado para o Brasil pela Stellantis. O carro já está à venda nas 36 concessionárias da marca, em 29 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.
Os executivos da montadora ainda não revelam planos de fabricação nacional, mas indicam que o Brasil será destino de mais investimentos nos próximos meses. Em janeiro de 2026, a Leapmotor trará ao País o SUV 100% elétrico B10. O carro já está em pré-venda.
Ficha técnica Leapmotor C10 Ultra-Híbrido
Motor elétrico de tração
Posição: Traseiro, transversal
Tipo: síncrono com ímã permanente
Potência: 215 cv
Torque: 320 Nm (32,6 kgfm)
Motor a combustão (somente gerador)
Posição: Dianteiro, transversal
Diâmetro x curso: 73,5 x 88,3 mm
Cilindrada total: 1.499 cm3
Taxa de compressão: 15,3:1
No de válvulas por cilindro: 4
Comando de válvulas: duplo, no cabeçote
Número de cilindros: 4 em linha
Combustível: gasolina
Tanque: 50 litros
Ciclo: Atkinson
Bateria
Tipo: Lítio-fosfato-ferro (LFP)
Posição: sob o assoalho, entre os eixos Arrefecimento: líquido
Tensão: 400V
Capacidade: 28,4 kWh
Recarga
Conector: Type 2 e CCS2Velocidade: 6,6 kW (AC) / 65 kW (DC)
Tempo de recarga AC (6,6 kW): 3h (30% a 80%)
Tempo de recarga DC (65 kW): 18 minutos (30% a 80%)
Transmissão
Ligação direta do motor ao diferencial Relação: 11,36
Sistema de freios
Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 319 mm x 26 mm) com sistema de frenagem regenerativo integrado
Traseiro: A disco ventilado (diâmetro de 324 x 16 mm) com sistema de frenagem regenerativo integrado
Suspensão dianteira
Tipo: Independente, McPherson com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais
Suspensão traseira
Tipo: Independente, Multibraço com barra estabilizadora
Amortecedores: Hidráulicos e pressurizados
Elemento elástico: Molas helicoidais
Direção
Assistência: Elétrica
Diâmetro mínimo de curva: 11,2 m
Rodas
Medidas: 20”, de liga-leve
Pneus: 245/45 R20
Peso do veículo
Em ordem de marcha: 1.976 kg Capacidade de carga: 434 kg
Dimensões externas/capacidades
Comprimento: 4.739 mm
Largura da carroceria: 2.128 mm (c/espelhos) / 1.900 mm (s/espelhos)
Altura do veículo: 1.680 mm
Distância entre eixos: 2.825 mm
Altura mínima do solo: 180 mm
Ângulo de entrada: 17°
Ângulo de saída: 23°
Volume porta-malas: 435 litros
Performance
0 a 10 km/h: 8,2 s
Velocidade máxima: 170 km/h (limitada eletronicamente)
Autonomia WLTP: 950 km
Cores disponíveis:
Cinza Noturno
Cinza Tundra
Preto Eclipe
Branco Alvorada
Verde Boreal
Principais itens de série
-Sete airbags (incluindo um central entre os bancos dianteiros)
-Bancos com revestimento premium e certificação OEKO-TEX
-Bancos dianteiros com memória e função Welcome/Good Bye para o
motorista, ajustes elétricos, aquecimento e ventilação
- Retrovisores com memória e aquecimento para desembaçador
- Leap One com tela de 14,6“ com conexão à internet e atualização OTA
- Conexão com aplicativo Leapmotor com controles remotos, chave digital integrada ao smartphone e acionamento de rotinas pré-programadas
- Ar-condicionado digital de duas zonas com ajuste eletrônico do fluxo do ar, detecção de poluentes e saída para a segunda fileira
- Teto panorâmico Sky View de 2,1 m2
- Sistema de som Theather Sound System 7.1 de 840W com 12 alto-falantes
- Iluminação totalmente de led com faróis com facho alto automático
- Carregador de celular por indução
- Porta-malas com abertura e fechamento elétrico com ajuste inteligente de altura
- Iluminação ambiente Smart Light com integração ao sistema de som e auxílio à manobra
- Câmeras com visão 360o com função de chassi transparente, visão de rodas e modo gravação
- Sistema para criação de rotinas automatizadas
- Sistema V2L (alimentação externa de equipamentos com a energia do carro)
Leap Pilot (ADAS L2)
- Piloto automático inteligente (mantém distância do tráfego à frente) com
assistência em engarrafamentos
- Frenagem automática de emergência
- Detecção de ponto cego
- Aviso de tráfego cruzado em ré com frenagem automática
- Alerta e assistente de permanência na faixa
- Leitor automático de placas
- Alerta de abertura de porta
- Alerta de colisão traseira
- Alerta de fadiga e distração do motorista com câmera
