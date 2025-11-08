Leapmotor C10: o SUV com um gerador de energia ambulante

SUV C10 versão ultra-híbrida tem autonomia de 950 km / Crédito: Divulgação: Leapmotor

*Enviado a São Paulo

O mercado automotivo brasileiro ganhou mais uma marca chinesa. A Leapmotor, da Stellantis, é a novidade da vez. A montadora desembarca no País com o SUV C10, disponível nas versões elétrica (entrada) e híbrida (topo de linha).



O carro traz uma tecnologia inédita que possibilita o uso de um motor a combustão para gerar energia elétrica, sistema denominado pela marca como ultra-híbrido.

O POVO testou o C10 híbrido num percurso de quase 200 km entre as cidades de Campinas e Leme, no Interior de São Paulo. O SUV circulou por estradas em boas condições —o que, via de regra, não é realidade na maior parte do Brasil— e respondeu bem nos quesitos dirigibilidade, resposta do câmbio e segurança.

Configuração mecânica

O C10 topo de linha é equipado com um motor elétrico na traseira de 215 cv e 32 kgfm de torque e outro motor a combustão na dianteira, que serve apenas para carregar a bateria, sem a função de tracionar as rodas.

O carro conta com quatro modos de condução. A escolha define a configuração mecânica a ser utilizada. Na primeira etapa do teste, em trajeto de 100 km, optamos pelo modo 100% elétrico. Ao fim do trecho, a bateria reduziu 65%. A montadora afirma que a autonomia elétrica é de até 420 km.



Já na segunda etapa, rodamos 95 km no modo a combustão. O consumo da bateria foi significativamente menor: apenas 4%. O gasto com gasolina foi de aproximadamente 1,5 litro. O tanque tem capacidade de 50 litros. Segundo a Leapmotor, a autonomia ultra-híbrida é de 950 km.

Ao introduzir a tecnologia no Brasil, a chinesa foca no cliente inseguro em relação à performance dos carros elétricos nas viagens mais longas. O motor a combustão, embora não movimente as rodas, funciona como um gerador de energia para estender a autonomia do carro.

Veja todos os modos de condução

EV+: Prioridade máxima no uso da bateria, com acionamento do motor a combustão quando a bateria alcança um nível mínimo de carga.



*EV: Recomendado para o uso urbano no dia a dia, prioriza o uso da bateria, com acionamento eventual do motor a combustão se necessário.

*Combustível: Recomendado para viagens, faz a otimização da energia da bateria e motor a combustão para entregar a melhor autonomia possível.

Power+: Aciona instantaneamente o motor gerador, para momentos nos quais é necessário garantir energia para a bateria.



*Modos utilizados no teste

Como um bom carro chinês, a cabine do C10 é bem tecnológica e traz elementos que encontramos facilmente nos carros de linha premium, entre os quais: revestimento soft touch no painel e nas portas, central multimídia grande (14,6”), bancos dianteiros com ajuste elétrico e função massagem e teto solar panorâmico. Outro detalhe que não passa despercebido aos mais atentos é o ar-condicionado embutido, seguindo a proposta de design minimalista do SUV.

O SUV é equipado com 12 alto-falantes e integrados ao sistema de iluminação ambiente, que pode alterar cores e intensidades das luzes conforme o ritmo da música. Microfones posicionados em pontos estratégicos permitem diferenciar qual ocupante do veículo está falando, então quando o passageiro dianteiro pedir via comando de voz para reduzir a temperatura do ar-condicionado, somente o lado direito será alterado.

