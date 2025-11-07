Fábrica da Nissan em Resende (RJ) atinge 100 mil carros fabricados para exportação

Complexo industrial fluminense já enviou unidades do March, Versa, Kicks Play e novo Kicks para diversos países

Com 11 anos de atividade, o Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) atingiu a marca de 100 mil carros exportados. A unidade que definiu o marco foi um Kicks Play Sense com câmbio manual na cor branca destinado à Argentina, país que recebeu mais da metade de toda a produção feita para exportação.

O primeiro veículo produzido na Nissan do Brasil para exportação foi o compacto Nissan March, para a Bolívia. Porém, o primeiro embarque foi de unidades do mesmo modelo para exportação ao Paraguai.

Entre os modelos e versões mais exportados pela planta de Resende estão o March S, Versa Sense, Kicks Play Advance e o novo Kicks Advance.

Atualmente, a fábrica fluminense exporta o novo Kicks e o Kicks Play. No futuro, como resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões da fabricante japonesa no Brasil, a planta passará a produzir um novo SUV que será vendido para mais de 20 países, tornando Resende um hub de exportação da marca na América Latina.