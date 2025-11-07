Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábrica da Nissan em Resende (RJ) atinge 100 mil carros fabricados para exportação

Complexo industrial fluminense já enviou unidades do March, Versa, Kicks Play e novo Kicks para diversos países
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Com 11 anos de atividade, o Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ) atingiu a marca de 100 mil carros exportados. A unidade que definiu o marco foi um Kicks Play Sense com câmbio manual na cor branca destinado à Argentina, país que recebeu mais da metade de toda a produção feita para exportação.

A Nissan também enviou veículos a países como Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Costa Rica, Panamá e Bolívia.

O primeiro veículo produzido na Nissan do Brasil para exportação foi o compacto Nissan March, para a Bolívia. Porém, o primeiro embarque foi de unidades do mesmo modelo para exportação ao Paraguai.

Entre os modelos e versões mais exportados pela planta de Resende estão o March S, Versa Sense, Kicks Play Advance e o novo Kicks Advance.

Atualmente, a fábrica fluminense exporta o novo Kicks e o Kicks Play. No futuro, como resultado do investimento de R$ 2,8 bilhões da fabricante japonesa no Brasil, a planta passará a produzir um novo SUV que será vendido para mais de 20 países, tornando Resende um hub de exportação da marca na América Latina.

