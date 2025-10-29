Fiat lidera emplacamentos de veículos em 2025 com mais de 384 mil vendas

Picape Strada é o carro mais vendido da italiana no País, com mais de 100 mil unidades emplacadas

A montadora italiana tem três dos modelos entre os carros mais vendidos do País neste ano: a Strada em 1º lugar (101.308 unidades emplacadas), Argo em 2º (74.013) e Mobi na 7ª posição (53.116).

A Fiat é a marca automotiva que mais vendeu carros no Brasil em 2025, com 384,6 mil unidades emplacadas de janeiro a setembro. O acumulado representa quase 77 mil a mais que a segunda colocada, a Volkswagen .

No segmento de SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança no acumulado do ano com 27,3% de market share. Ao todo, o Pulse e Fastback emplacaram 32.259 unidades em 2025.

Em setembro, a Fiat vendeu 47.249 carros. A Strada, veículo mais emplacado no Brasil, teve 13.878 unidades comercializadas. Além de liderar a categoria de B-picape com 63% de segment share, a Strada também bateu recorde de vendas com mais de 100 mil unidades comercializadas em 2025.

Ainda na categoria de picapes, a Fiat também liderou no segmento de C-picapes com a Toro. O modelo alcançou 47,1% de segment share e emplacou 5.174 unidades. Já entre as vans, a Fiorino segue na liderança do mercado de B-Van com 2.384 unidades emplacadas e 77% no segmento.