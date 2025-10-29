Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat lidera emplacamentos de veículos em 2025 com mais de 384 mil vendas

Picape Strada é o carro mais vendido da italiana no País, com mais de 100 mil unidades emplacadas
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Fiat é a marca automotiva que mais vendeu carros no Brasil em 2025, com 384,6 mil unidades emplacadas de janeiro a setembro. O acumulado representa quase 77 mil a mais que a segunda colocada, a Volkswagen.

A montadora italiana tem três dos modelos entre os carros mais vendidos do País neste ano: a Strada em 1º lugar (101.308 unidades emplacadas), Argo em 2º (74.013) e Mobi na 7ª posição (53.116).

No segmento de SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança no acumulado do ano com 27,3% de market share. Ao todo, o Pulse e Fastback emplacaram 32.259 unidades em 2025.

Em setembro, a Fiat vendeu 47.249 carros. A Strada, veículo mais emplacado no Brasil, teve 13.878 unidades comercializadas. Além de liderar a categoria de B-picape com 63% de segment share, a Strada também bateu recorde de vendas com mais de 100 mil unidades comercializadas em 2025.

Ainda na categoria de picapes, a Fiat também liderou no segmento de C-picapes com a Toro. O modelo alcançou 47,1% de segment share e emplacou 5.174 unidades. Já entre as vans, a Fiorino segue na liderança do mercado de B-Van com 2.384 unidades emplacadas e 77% no segmento.

