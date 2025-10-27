Mercedes-Benz lança estúdio musical a bordo

Banco traseiro do automóvel, equipado com a tecnologia Dolby Atmos, transforma espaço em um estúdio móvel para mixagem e edição de música

A Mercedes-Benz lançou a tecnologia “Crafted in a Mercedes”, que transforma o banco traseiro do veículo em um estúdio móvel com tecnologia Dolby Atmos. O sistema permite que artistas e produtores mixem, monitorem e ajustem suas músicas dentro do automóvel.

De acordo com a montadora, artistas podem conectar seus equipamentos diretamente no espaço traseiro do Mercedes-Maybach e controlar individualmente o conjunto de alto-falantes, viabilizando a produção musical onde quer que estejam.