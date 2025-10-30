Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

GM e Uber firmam parceria para facilitar compra de elétricos por motoristas de app

Iniciativa oferece condições especiais para que motoristas da Uber possam adquirir o Chevrolet Spark EUV
Atualizado às Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
A General Motors (GM) e a Uber anunciam parceria estratégica para facilitar a compra de veículos elétricos por motoristas de aplicativo no Brasil. 

A iniciativa permitirá que colaboradores da plataforma adquiram o Chevrolet Spark EUV, o novo SUV compacto 100% elétrico da marca, com descontos especiais de até 10% ou financiamento com taxa a partir de 0% ao mês. Além disso, a Uber oferecerá um cashback de até R$ 6.840 para os 300 primeiros compradores do Chevrolet Spark.

O programa integra a estratégia da GM e da Uber de ampliar a presença de veículos zero emissão nas maiores cidades brasileiras. Com o Spark EUV, as duas empresas esperam colocar entre 300 e 500 novos veículos elétricos em operação até o fim deste ano, com projeção de atingir aproximadamente 2,5 mil unidades ao longo de 2026.

Chevrolet Spark EUV 2026 será ofertado com desconto para motoristas da Uber
Chevrolet Spark EUV 2026 será ofertado com desconto para motoristas da Uber Crédito: Divulgação: GM
Sobre o Chevrolet Spark EUV

Desenvolvido para o uso urbano e ideal para motoristas de aplicativo, o Spark EUV é equipado com motor elétrico de 102 cv e conta com bateria de íons-lítio de 42 kWh, que proporciona autonomia de até 258 km, conforme o ciclo do Inmetro.

O modelo permite recarga rápida de 0 a 80% em aproximadamente 35 minutos em estações de corrente contínua (DC) e oferece o sistema de conectividade myChevrolet, que permite monitorar o veículo à distância pelo smartphone.

Para os motoristas parceiros que dirigem com a Uber, o Spark EUV estará disponível para as categorias Uber Black, Comfort, X e Electric, onde a modalidade estiver disponível.

 

