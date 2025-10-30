GM e Uber firmam parceria para facilitar compra de elétricos por motoristas de app

GM e Uber firmam parceria para facilitar compra de elétricos por motoristas de appIniciativa oferece condições especiais para que motoristas da Uber possam adquirir o Chevrolet Spark EUV
A General Motors (GM) e a Uber anunciam parceria estratégica para facilitar a compra de veículos elétricos por motoristas de aplicativo no Brasil.
A iniciativa permitirá que colaboradores da plataforma adquiram o Chevrolet Spark EUV, o novo SUV compacto 100% elétrico da marca, com descontos especiais de até 10% ou financiamento com taxa a partir de 0% ao mês. Além disso, a Uber oferecerá um cashback de até R$ 6.840 para os 300 primeiros compradores do Chevrolet Spark.
O programa integra a estratégia da GM e da Uber de ampliar a presença de veículos zero emissão nas maiores cidades brasileiras. Com o Spark EUV, as duas empresas esperam colocar entre 300 e 500 novos veículos elétricos em operação até o fim deste ano, com projeção de atingir aproximadamente 2,5 mil unidades ao longo de 2026.
Sobre o Chevrolet Spark EUV
Desenvolvido para o uso urbano e ideal para motoristas de aplicativo, o Spark EUV é equipado com motor elétrico de 102 cv e conta com bateria de íons-lítio de 42 kWh, que proporciona autonomia de até 258 km, conforme o ciclo do Inmetro.
O modelo permite recarga rápida de 0 a 80% em aproximadamente 35 minutos em estações de corrente contínua (DC) e oferece o sistema de conectividade myChevrolet, que permite monitorar o veículo à distância pelo smartphone.
Para os motoristas parceiros que dirigem com a Uber, o Spark EUV estará disponível para as categorias Uber Black, Comfort, X e Electric, onde a modalidade estiver disponível.