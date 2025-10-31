Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat inicia vendas do Pulse Abarth Stranger Things por R$ 159,9 mil

O modelo também será comercializado para mercados internacionais, a exemplo da Argentina e México
A Fiat iniciou as vendas do Pulse Abarth Stranger Things, desenvolvido em alusão à série homônima. O modelo chega ao mercado a partir de R$ 159.990. Ao todo, serão 511 unidades disponíveis para venda. O modelo traz acabamentos exclusivos e easter eggs inspirados na série.

Sobre o Pulse Abarth

Lançado em 2022, o Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270 capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, segundo a Fiat. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.

Equipamentos

• Motor Turbo 270

• Câmbio Automático 6 velocidades

• Teto solar panorâmico

• Luz sem guarda-sol

• Farol de Neblina em LED

• Bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista

• Painel de portas dianteiras em couro

• Volante em Couro

• Rodas exclusivas 18'

• Iniciar Parar

• Freio de estacionamento eletrônico com Autohold

• Detecção de Chuva

• Retrovisor fotocrômico

• Comutação automática de farol

• Sensor de estacionamento dianteiro

• Alerta de saída de faixa

• Frenagem autônoma de emergência

• Câmera de ré

• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

• Banco bipartido

• Sem chave

• Partida remota

• Carregador por indução

• Multimídia 10,1”

• Cluster totalmente digital de 7”

• Serviços conectados com Fiat Connect ////Me

