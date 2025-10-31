Fiat inicia vendas do Pulse Abarth Stranger Things por R$ 159,9 mil

O modelo também será comercializado para mercados internacionais, a exemplo da Argentina e México

A Fiat iniciou as vendas do Pulse Abarth Stranger Things, desenvolvido em alusão à série homônima. O modelo chega ao mercado a partir de R$ 159.990. Ao todo, serão 511 unidades disponíveis para venda. O modelo traz acabamentos exclusivos e easter eggs inspirados na série.

Sobre o Pulse Abarth

Lançado em 2022, o Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270 capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, segundo a Fiat. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.