Fiat inicia vendas do Pulse Abarth Stranger Things por R$ 159,9 mil

Fiat inicia vendas do Pulse Abarth Stranger Things por R$ 159,9 milO modelo também será comercializado para mercados internacionais, a exemplo da Argentina e México
A Fiat iniciou as vendas do Pulse Abarth Stranger Things, desenvolvido em alusão à série homônima. O modelo chega ao mercado a partir de R$ 159.990. Ao todo, serão 511 unidades disponíveis para venda. O modelo traz acabamentos exclusivos e easter eggs inspirados na série.
Sobre o Pulse Abarth
Lançado em 2022, o Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270 capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, segundo a Fiat. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.
Equipamentos
• Motor Turbo 270
• Câmbio Automático 6 velocidades
• Teto solar panorâmico
• Luz sem guarda-sol
• Farol de Neblina em LED
• Bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista
• Painel de portas dianteiras em couro
• Volante em Couro
• Rodas exclusivas 18'
• Iniciar Parar
• Freio de estacionamento eletrônico com Autohold
• Detecção de Chuva
• Retrovisor fotocrômico
• Comutação automática de farol
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Alerta de saída de faixa
• Frenagem autônoma de emergência
• Câmera de ré
• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
• Banco bipartido
• Sem chave
• Partida remota
• Carregador por indução
• Multimídia 10,1”
• Cluster totalmente digital de 7”
• Serviços conectados com Fiat Connect ////Me