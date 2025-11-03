Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rampage supera 50 mil unidades emplacadas no Brasil em dois anos

Rampage supera 50 mil unidades emplacadas no Brasil em dois anos

Rampage foi a primeira picape da Ram desenvolvida e produzida fora da América do Norte
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois anos após ser lançada no Brasil, a Rampage superou a marca de 50 mil unidades vendidas. Atualmente, a picape é vendida em quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T, todas com equipamentos de série.

O carro pode ser equipado com motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque ou com o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina de 272 cv e 400 Nm (40,8 kgfm).

Neste ano, as versões Rebel, Laramie e R/T passaram a oferecer como item de série o conjunto de sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2. Todas as versões da picape são conectadas e, juntas, as 50 mil unidades rodaram 1 bilhão de quilômetros pelas ruas e estradas brasileiras.

De acordo com a Ram, o modelo coleciona troféus na imprensa especializada, com 25 prêmios até o momento no Brasil, sendo o mais recente o de Melhor Revenda, organizado pela Quatro Rodas e Mobiauto. A picape ainda se sagrou vencedora em premiações do UOL Carros, Mobilidade Estadão, Carsughi L´Auto Preferita, Autoinforme, Abiauto e AutoData, entre outros.

Leia mais

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar