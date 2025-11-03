Rampage supera 50 mil unidades emplacadas no Brasil em dois anos

Modelo alcança a marca dois anos após o lançamento / Crédito: Divulgação: Ram

Dois anos após ser lançada no Brasil, a Rampage superou a marca de 50 mil unidades vendidas. Atualmente, a picape é vendida em quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T, todas com equipamentos de série.

O carro pode ser equipado com motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque ou com o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina de 272 cv e 400 Nm (40,8 kgfm).