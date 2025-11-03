Rampage supera 50 mil unidades emplacadas no Brasil em dois anos

Rampage supera 50 mil unidades emplacadas no Brasil em dois anosRampage foi a primeira picape da Ram desenvolvida e produzida fora da América do Norte
Dois anos após ser lançada no Brasil, a Rampage superou a marca de 50 mil unidades vendidas. Atualmente, a picape é vendida em quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T, todas com equipamentos de série.
O carro pode ser equipado com motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque ou com o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina de 272 cv e 400 Nm (40,8 kgfm).
Neste ano, as versões Rebel, Laramie e R/T passaram a oferecer como item de série o conjunto de sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2. Todas as versões da picape são conectadas e, juntas, as 50 mil unidades rodaram 1 bilhão de quilômetros pelas ruas e estradas brasileiras.
De acordo com a Ram, o modelo coleciona troféus na imprensa especializada, com 25 prêmios até o momento no Brasil, sendo o mais recente o de Melhor Revenda, organizado pela Quatro Rodas e Mobiauto. A picape ainda se sagrou vencedora em premiações do UOL Carros, Mobilidade Estadão, Carsughi L´Auto Preferita, Autoinforme, Abiauto e AutoData, entre outros.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente