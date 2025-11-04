GWM vai estrear primeiro barco a hidrogênio da América Latina na COP30

A GWM anunciou que vai estrear o primeiro barco com tecnologia a hidrogênio verde da América Latina durante a COP30, em Belém (PA). O projeto é fruto da colaboração entre o Grupo Náutica, JAQ, Itaipu Parquetec e a GWM Hydrogen powered by FTXT.

A FTXT é a subsidiária da GWM na China responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de célula a combustível e componentes que utilizam hidrogênio. Fora do país asiático, a empresa adota a marca GWM Hydrogen, reforçando o posicionamento global da montadora nesse segmento. O Brasil foi escolhido para receber sua primeira ação internacional.