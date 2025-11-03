Buggy Guepardo G300 Duna, feito no Ceará, começa a ser vendido por R$ 149 mil

Buggy Guepardo G300 Duna, feito no Ceará, começa a ser vendido por R$ 149 milModelo foi desenvolvido por engenheiros da icônica Troller
O buggy Guepardo G300 Duna, desenvolvido no Ceará, teve vendas iniciadas ao preço de R$ 149.900, em versão única. Desenvolvido pela montadora cearense Adventures Off Road em parceria com a iDroove Car, o modelo é assinado por engenheiros da icônica Troller.
O utilitário recreativo é equipado com motor 1.6l, a gasolina, mesmo motor de veículos como Gol e Saveiro, da Volkswagen. Segundo a fabricante, o buggy foi desenvolvido para rodar em qualquer terreno.
O conjunto propulsor do Duna L G300 combina o motor de quatro cilindros EA211 1.6 de 110 cv e força (torque) de 16,1 kgfm com a transmissão manual de cinco marchas. O veículo está homologado para circular nas ruas e estradas do Brasil. A suspensão e amortecedores foram desenvolvidos pela empresa Off Limits.
A primeira unidade do carro já foi vendida para um empresário da Ilha de Fernando de Noronha.
Leia mais
Ficha técnica
Motor:
EA211 1.6L 4 cilindros em linha, 16 válvulas, aspirado, gasolina
Potência:
110 cv a 5.250 rpm
Torque:
15,8 kgfm 4.000 rpm (aprox.)
Câmbio:
Manual de 5 marchas + 1 ré
Peso:
700 kg (estimado)
Rodas:
Aço ou liga leve, aro 15" (estimado)
Pneus:
Todo-terreno 215/75 R15 na dianteira; na traseira 31x10,5 R15
Capacidade do tanque:
30 L (básico) + 30 L adicional = 60 L total
Suspensão dianteira:
Independente tipo McPherson (ou similar, conforme base VW)
Suspensão traseira:
Eixo semi-independente com braços arrastados (base VW Gol / Saveiro)
Amortecedores:
Pressurizados, duplos (uso misto trilha/asfalto)
Aceleração 0–100 km/h:
12,5 s (estimado pelo peso/potência)
Velocidade máxima:
160 km/h (estimado)
Consumo médio (etanol/gasolina): 8 / 12 km/L (uso misto, estimado)
Freios:
Discos ventilados dianteiros e tambores traseiros
Dimensões:
Comprimento: 4.210 mm
Largura: 1.700 mm
Altura: 1.840 mm
Distância entre eixos: 3.000 mm
Distância do solo: 380 mm
Carga útil (incluindo motorista):
400 kg (estimado para buggy leve 5 lugares)
Peso total admissível (PTA): 1.100 kg
Carroceria:
Gaiola tubular em aço de alta resistência, estrutura aberta, tipo buggy off- road, com painéis de proteção e reforços estruturais.