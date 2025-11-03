Buggy Guepardo G300 Duna, feito no Ceará, começa a ser vendido por R$ 149 mil

O buggy Guepardo G300 Duna, desenvolvido no Ceará, teve vendas iniciadas ao preço de R$ 149.900, em versão única. Desenvolvido pela montadora cearense Adventures Off Road em parceria com a iDroove Car, o modelo é assinado por engenheiros da icônica Troller.

O utilitário recreativo é equipado com motor 1.6l, a gasolina, mesmo motor de veículos como Gol e Saveiro, da Volkswagen. Segundo a fabricante, o buggy foi desenvolvido para rodar em qualquer terreno.