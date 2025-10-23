GWM lança o Wey 07, SUV híbrido de luxo, por R$ 429 mil

SUV Wey 07 aposta em tecnologia de ponta, segurança avançada e conforto / Crédito: Divulgação: GWM

A GWM lançou no Brasil o Wey 07, um SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares que aposta em performance, sofisticação e alta tecnologia. Desenvolvido em versão única, o carro está à venda nas concessionárias brasileiras por R$ 429 mil. O novo SUV é equipado com dois motores elétricos e um a combustão, capazes de gerar 517 cv e torque de 820 Nm. Segundo a chinesa, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos e possui tração integral inteligente (AWD) que se adapta automaticamente às condições do terreno.

Motor e transmissão O Wey 07 é equipado com a arquitetura híbrida inteligente Hi4, que combina um motor a gasolina 1.5 turbo com dois motores elétricos (um dianteiro e um traseiro, ambos independentes), proporcionando tração integral com distribuição de torque variável entre os eixos. O conjunto entrega 517 cv de potência total e 820 Nm de torque. A Transmissão Dedicada Híbrida (DHT de 4 marchas) foi desenvolvida pela própria GWM e opera em múltiplos modos automáticos, sempre em conjunto com os dois motores elétricos: EV, HEV, Esporte, Eco, AWD, Neve, Areia, Lama e Normal, adaptando-se a diferentes estilos de condução e tipos de terrenos. Segundo a montadora, o SUV tem autonomia elétrica de 128 km. O carro possui a opção de recarga rápida e lenta. No modo DC (corrente contínua), a potência é de até 60 kW, permitindo que a bateria seja carregada de 30% a 80% em apenas 26 min, enquanto que no modo AC (corrente alternada), a bateria vá de 15% a 100% em cerca de 6h30min graças à potência admitida de até 6,6 kW. Dimensões O SUV tem 5,15 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,80 metro de altura e entre eixos de 3,05 metros.

A capacidade do porta-malas é de 239 litros com todas as fileiras em uso, chegando a 1.040 litros com a terceira rebatida. O modelo conta com capacidade de reboque de até 750 kg e altura livre do solo de 180 mm, com inclinação máxima de rampa de impressionantes 60% (31°), alinhando robustez, estabilidade e conforto em todos os cenários de uso. Suspensão O Wey 07 traz suspensões independentes na dianteira (McPherson) e traseira (multi-link de 5 braços), ambas com barras estabilizadoras e buchas hidráulicas, além de braço oscilante dianteiro e chassi auxiliar traseiro. Interior A cabine do Wey 07 combina design minimalista e materiais nobres. Os bancos dianteiros contam com 12 ajustes elétricos, 8 modos de massagem (com três níveis de intensidade), aquecimento, ventilação e memória de posição.

O assento do passageiro da primeira fileira oferece ainda o exclusivo recurso Gravidade Zero, que automaticamente reclina o banco até a posição de 110°, o chamado Ângulo Dourado, que alivia a pressão na coluna de tal modo que cria a sensação de estar flutuando. A segunda fileira traz bancos com 10 ajustes elétricos, apoios de pernas e lombar, dois modos de massagem com dois níveis de intensidade, ventilação e aquecimento independentes, persianas retráteis para privacidade e uma mesinha retrátil (posicionada atrás do encosto do banco do motorista). A terceira fileira é projetada com um “layout de teatro”, com altura mais elevada em relação a segunda fileira, para permitir uma visão ampla do veículo e criando a sensação de amplitude para os usuários. Além disso, possui saídas de ar dedicadas, assegurando conforto real para todos os ocupantes.