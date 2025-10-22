Ford Mustang Dark Horse começa a ser vendido no Brasil por R$ 649 mil

Ford Mustang Dark Horse chega ao Brasil em versão única / Crédito: Divulgação: @mariovillaescusaphoto

O Ford Mustang Dark Horse, versão de série do esportivo fabricado pela montadora americana, já está à venda no Brasil. O modelo chega em versão única por R$ 649 mil para dar sequência à linhagem de clássicos da linha, como Shelby GT350, Boss 302, SVT Cobra R e Mach 1. O carro é equipado com motor Coyote 5.0 V8 aspirado, que gera 507 cv. Conta com biela e virabrequim herdados do GT500 e calibração exclusiva feita para o Brasil. Segundo a Ford, o Mustang Dark Horse acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

A transmissão automática de dez velocidades e a suspensão adaptativa MagneRide trazem calibração específica para alto desempenho. A direção, conforme a americana, é 25% mais responsiva. O diferencial traseiro Torsen conta com um sistema de arrefecimento. Este ano, o Mustang foi classificado pelos dois principais órgãos de avaliação do consumidor dos Estados Unidos, o J.D. Power e o Consumer Reports, como o carro esportivo com maior índice de satisfação da categoria. Visual As linhas fortes e marcantes expõem caráter voltado à performance. A máscara negra envolvendo a grade dianteira e os faróis de LED, as faixas esportivas no capô e os elementos escuros da carroceria – incluindo grade do para-choque, spoiler traseiro, capas dos retrovisores e ponteiras duplas de escapamento de 4,5" – criam uma postura intimidadora, conforme descreve a Ford.

O emblema Dark Horse é aplicado nas laterais, na traseira e nas soleiras. O logo tradicional do cavalo, em versão escurecida, foi mantido na grade dianteira. As pinças de freio pretas exibem os logos Brembo e Mustang. O interior também tem acabamento exclusivo, com bancos de couro e suede com costuras azuis, cintos de segurança azuis, volante com o emblema Mustang escurecido e uma placa gravada com o número de série de produção no painel. A carroceria oferece seis opções de cores: Cinza Torres, Preto Astúrias, Branco Ártico, Vermelho Arizona, Azul Estoril e Azul Algarve. Modos de configuração O Mustang Dark Horse oferece cinco modos de condução (Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag) com ajustes automáticos de: rotação e velocidade das trocas de marcha, assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração, luzes ambientes e aparência do painel de instrumentos.