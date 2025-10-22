Ford Mustang Dark Horse começa a ser vendido no Brasil por R$ 649 mil

Ford Mustang Dark Horse começa a ser vendido no Brasil por R$ 649 milO esportivo conta com sistemas de transmissão, direção, suspensão, freios e diferencial desenvolvidos especialmente para as pistas
O Ford Mustang Dark Horse, versão de série do esportivo fabricado pela montadora americana, já está à venda no Brasil. O modelo chega em versão única por R$ 649 mil para dar sequência à linhagem de clássicos da linha, como Shelby GT350, Boss 302, SVT Cobra R e Mach 1.
O carro é equipado com motor Coyote 5.0 V8 aspirado, que gera 507 cv. Conta com biela e virabrequim herdados do GT500 e calibração exclusiva feita para o Brasil. Segundo a Ford, o Mustang Dark Horse acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.
A transmissão automática de dez velocidades e a suspensão adaptativa MagneRide trazem calibração específica para alto desempenho. A direção, conforme a americana, é 25% mais responsiva. O diferencial traseiro Torsen conta com um sistema de arrefecimento.
Este ano, o Mustang foi classificado pelos dois principais órgãos de avaliação do consumidor dos Estados Unidos, o J.D. Power e o Consumer Reports, como o carro esportivo com maior índice de satisfação da categoria.
Visual
As linhas fortes e marcantes expõem caráter voltado à performance. A máscara negra envolvendo a grade dianteira e os faróis de LED, as faixas esportivas no capô e os elementos escuros da carroceria – incluindo grade do para-choque, spoiler traseiro, capas dos retrovisores e ponteiras duplas de escapamento de 4,5” – criam uma postura intimidadora, conforme descreve a Ford.
O emblema Dark Horse é aplicado nas laterais, na traseira e nas soleiras. O logo tradicional do cavalo, em versão escurecida, foi mantido na grade dianteira. As pinças de freio pretas exibem os logos Brembo e Mustang.
O interior também tem acabamento exclusivo, com bancos de couro e suede com costuras azuis, cintos de segurança azuis, volante com o emblema Mustang escurecido e uma placa gravada com o número de série de produção no painel. A carroceria oferece seis opções de cores: Cinza Torres, Preto Astúrias, Branco Ártico, Vermelho Arizona, Azul Estoril e Azul Algarve.
Modos de configuração
O Mustang Dark Horse oferece cinco modos de condução (Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag) com ajustes automáticos de: rotação e velocidade das trocas de marcha, assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração, luzes ambientes e aparência do painel de instrumentos.
Ele permite também criar seis perfis personalizados de direção, suspensão e escapamento, ou fazer os ajustes separadamente. Nesse caso, basta selecionar os três modos de direção (Normal, Esportivo e Conforto), quatro modos de escapamento (Normal, Silencioso, Esportivo e Pista) ou quatro modos de suspensão (Normal, Esportivo, Pista e Drag).
Para quem gosta de acelerar na pista, o sistema Track Apps oferece outros recursos úteis. Além do freio eletrônico Drift Brake e do Line Lock (travamento das rodas dianteiras para o “borrachão”), ele inclui cronômetros de tempo de volta, aceleração e frenagem, medição de força G lateral e longitudinal e medidores auxiliares de temperatura do motor, temperatura e pressão do óleo, temperatura do diferencial e outros parâmetros, comandados por meio da central multimídia SYNC 4.
Tecnologia e segurança
A cabine do Mustang Dark Horse é centrada no motorista, no estilo cockpit, com acesso às informações e comandos para a pilotagem. O painel de instrumentos digital de 12,4” configurável forma um conjunto integrado com a tela de 13,2” da central multimídia. Além de conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e GPS embarcado, ela vem com sistema de som premium da B&O e 12 alto-falantes.
Bancos dianteiros com aquecimento e refrigeração, ar-condicionado dual zone, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores com rebatimento elétrico fazem parte dos itens de conforto.
Os equipamentos de segurança e assistência ao motorista incluem: sete airbags, piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de colisão com detecção de pedestres, frenagem autônoma de emergência (à frente e à ré), assistente de manutenção e centralização em faixa, assistente de manobras evasivas, farol alto automático, sistema de monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, câmera e sensores de estacionamento traseiros e assistente de partida em rampa.