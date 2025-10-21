Mustang GT Performance não era para os tímidos

Ford Mustang GT Performance no litoral do Ceará / Crédito: Jocélio Leal

Quando a Ford anunciou em julho no Brasil o Mustang Dark Horse, versão de série mais potente já produzida do “muscle car”- aliás não só para o Brasil, mas também para Argentina, Chile, Peru e Colômbia - acendeu nos corações mais uma chama. A terceira, no caso. Com o cavalo negro, as demais versões do Mustang convieram por um tempo: GT Performance e GT Performance Manual. O POVO guiou por uma semana o GT Performance. Levou o cavalinho para passear no Litoral Oeste, entre Icaraí de Amontada e Moitas.



Dirigir um Mustang é se deparar com o encantamento que o modelo causa por onde desfila. Tímidos, evitem-lo. E desde o seu lançamento oficial em 2018, o Mustang já vendeu mais de 4.000 unidades, consagrando-se como o veículo em versão única mais vendido entre os superesportivos. Nas três versões as diferenças não incluem o trinômio tradição, potência e tecnologia.

O Ford Mustang GT Performance honrou o espírito dos muscle cars norte-americanos. Equipado com um motor V8 5.0 litros de até 480 cavalos, entrega desempenho de pista, som de muita qualidade e uma mistura de músculos com elegância. Noutros termos, aquela capacidade de poucos de ser sensual sem ser vulgar.

O coração do Mustang é o clássico motor Coyote V8, aspirado, com torque de 56,7 kgfm e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos. Por razões óbvias a CE-85, a Rodovia Estruturante, que liga a Capital às praias mapa acima do Ceará, até Jijoca de Jericoacoara, não era o palco adequado para testar este desempenho. Mas ainda assim fica muito clara a sensação de que ele é capaz disso e mais.

A tração traseira e o câmbio automático de 10 marchas oferecem controle e respostas imediatas. O som do escapamento é outro show no cardápio. Mas uma vez: tímidos não irão querer saber e ouvir o que o sistema Active Valve Performance Exhaust apresenta: ele permite escolher entre quatro modos de som — Quiet, Normal, Sport e Track — ajustando o ronco do V8 conforme o gosto do piloto. No modo Track, o rugido do V8 faz sucesso no posto.



O GT Performance Package traz um conjunto de melhorias mecânicas e estruturais que elevam o comportamento dinâmico do carro. A saber:

-Freios Brembo de seis pistões na dianteira;

-Suspensão esportiva com calibração mais firme;



-Diferencial Torsen de deslizamento limitado;

-Barras estabilizadoras reforçadas;

-Sistema de arrefecimento adicional;