Fiat Strada bate recorde de produção no Brasil em 2025

A picape é o único modelo que emplacou mais de 100 mil unidades neste ano no País
Atualizado às Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Fiat Strada, picape líder de vendas no Brasil há quatro anos consecutivos, bateu um novo recorde de produção mensal. No mês de setembro, o modelo alcançou a marca de 18.287 unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o maior volume da história do modelo no Brasil.

Em setembro a Strada foi o carro mais vendido do país com 13.878 unidades comercializadas e segue na primeira colocação no acumulado do ano. O mês também marca um outro acontecimento importante na história da Strada: o modelo chegou ao marco de 101.308 unidades emplacadas em 2025, o único a ultrapassar a quantidade de 100 mil emplacamentos no ano.

A picape chegou ao mercado em 1998. Ao longo dos últimos 27 anos, passou por mudanças importantes. Em 1999, introduziu a cabine contínua; em 2009, a cabine dupla; em em 2013 implantou a terceira porta. Passou por uma renovação completa em 2020, com foco maior em tecnológica e design.

Em 2021, inaugurou a transmissão automática CVT, a primeira desse tipo em sua categoria no Brasil. Em 2023, a picape ganhou um novo motor turbo flex, passou por alterações no design e a estreou a versão Ultra.

De acordo com a Fiat, a Strada já foi reconhecida em mais de 40 premiações do setor. Além do Brasil, atualmente a Fiat Strada é exportada para alguns países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Argentina. No Uruguai, o modelo é líder de vendas desde 2023.

