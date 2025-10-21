Fiat Strada bate recorde de produção no Brasil em 2025

Strada é o carro mais vendido do Brasil desde 2021 / Crédito: Divulgação: Fiat

A Fiat Strada, picape líder de vendas no Brasil há quatro anos consecutivos, bateu um novo recorde de produção mensal. No mês de setembro, o modelo alcançou a marca de 18.287 unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o maior volume da história do modelo no Brasil. Em setembro a Strada foi o carro mais vendido do país com 13.878 unidades comercializadas e segue na primeira colocação no acumulado do ano. O mês também marca um outro acontecimento importante na história da Strada: o modelo chegou ao marco de 101.308 unidades emplacadas em 2025, o único a ultrapassar a quantidade de 100 mil emplacamentos no ano.