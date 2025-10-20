Nova Mitsubishi Triton 2026 aposta em força e sofisticação

Nova Mitsubishi Triton 2026 é equipada com motor 2.4 biturbo / Crédito: Divulgação: Mitsubishi

A Mitsubishi reposiciona a sua picape no Brasil com a chegada da nova Triton 2026, um projeto global que abandonou o tradicional nome “L200” e passa a adotar apenas o nome Triton.



A nova Triton é construída sobre um novo chassi, com foco na estabilidade e o conforto. O carro é equipado com motor 2.4 biturbo diesel de 205 cv, acoplado a um câmbio automático de seis marchas (ou manual em versão de entrada) e tração 4×4 com modos variados. O POVO testou o lançamento durante a 7ª etapa do Rally de regularidade Mitsubishi Motorsports, que ocorreu em Fortaleza nos dias 17 e 18 de outubro.

Mesmo com mais de duas toneladas, a picape acelera com suavidade e vigor. No uso urbano, o comportamento é silencioso e com bom isolamento acústico. Com direção assistida elétrica, oferece mais agilidade e precisão, facilitando a dirigibilidade inclusive nas versões de entrada. A suspensão reforçada com molas não deixa perder o conforto oferecido na estrada e firmeza ao passar em pisos irregulares. Outro ponto que destaca a Triton é o formato do banco do motorista, com as dobras laterais que oferecem um encaixe diferenciado e mais confortável para o corpo. O acabamento interno chama a atenção nas versões topo de linha.

A central multimídia (tela 9″ nas versões topo, 8″ nas demais) tem conectividade sem fio para os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, o carro conta com carregador sem fio, múltiplas tomadas USB, câmera de ré com imagem de qualidade e tela que facilita a visualização. Mesmo na versão básica, oferece acendimento automático dos faróis, ajuste do facho luminoso e limpadores de para-brisa automáticos, itens que elevam o nível de conveniência no dia a dia. Apesar dos múltiplos atributos, a sistema de Start-Stop na versão de entrada é algo que não agrada, principalmente na versão mecânica, que o uso da embreagem e o sistema de desligamento do motor de partida prejudica a fluidez da condução. A situação se revela incômoda nas estradas mais danificadas ou irregulares.