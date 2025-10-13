Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Versão topo de linha do Citroën Basalt ganha novos acessórios

Modelo recebeu equipamentos como carregador por indução, câmera de bordo e capa para transporte de pets
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Citroën atualizou a lista de equipamentos da versão topo de linha do SUV Basalt, a Dark Edition Turbo 200 AT. O modelo agora conta com visual escurecido e traz novos acessórios com apelo à esportividade.

Entre os itens que podem ser instalados estão a iluminação dos pedais (ambient light), o aplique lateral (branco ou vermelho) e o adesivo da tampa traseira. A versão também conta com carregador por indução (wireless charger), a câmera de bordo e capa para transporte de pets.

A Dark Edition traz ainda o sistema tilt down, que abaixa automaticamente o espelho retrovisor quando o motorista engata a ré para proporcionar melhor visibilidade durante as manobras. Outra ajuda são os sensores de estacionamento dianteiro, que previnem colisões e orientam as balizas.

A nova linha 2026 do Citroën Basalt está disponível em quatro versões: Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e versão topo de linha Dark Edition Turbo 200.

Lista de acessórios -  Citroën Basalt

Adesivo da tampa traseira;

Alarme volumétrico;

Aplique lateral (branco ou vermelho);

Bolsa organizadora para porta-malas;

Calha de chuva;

Câmera de bordo (DVR);

Capa para transporte de pets;

Carregador por indução (wireless charge);

Iluminação dos pedais (ambient light);

Organizador de porta-malas com velcro;

Parafuso antifurto das rodas (preto ou prateado);

Pedaleira esportiva;

Película de proteção do multimidia;

Película de vidro Anti-UV premium - transparência de 35%;

Protetor de cárter;

Protetor de soleira (inox);

Rebatimento dos retrovisores (tilt down);

Rede porta objetos para assento do passageiro;

Sensor de estacionamento dianteiro;

Sensor de estacionamento traseiro;

Subwoofer;

Tapete de porta-malas tipo bandeja;

Tapete de PVC;

Trava antifurto para estepe.

