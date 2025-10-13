Versão topo de linha do Citroën Basalt ganha novos acessórios

Modelo recebeu equipamentos como carregador por indução, câmera de bordo e capa para transporte de pets

A Citroën atualizou a lista de equipamentos da versão topo de linha do SUV Basalt, a Dark Edition Turbo 200 AT. O modelo agora conta com visual escurecido e traz novos acessórios com apelo à esportividade.

Entre os itens que podem ser instalados estão a iluminação dos pedais (ambient light), o aplique lateral (branco ou vermelho) e o adesivo da tampa traseira. A versão também conta com carregador por indução (wireless charger), a câmera de bordo e capa para transporte de pets.