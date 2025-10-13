Versão topo de linha do Citroën Basalt ganha novos acessórios

Versão topo de linha do Citroën Basalt ganha novos acessóriosModelo recebeu equipamentos como carregador por indução, câmera de bordo e capa para transporte de pets
A Citroën atualizou a lista de equipamentos da versão topo de linha do SUV Basalt, a Dark Edition Turbo 200 AT. O modelo agora conta com visual escurecido e traz novos acessórios com apelo à esportividade.
Entre os itens que podem ser instalados estão a iluminação dos pedais (ambient light), o aplique lateral (branco ou vermelho) e o adesivo da tampa traseira. A versão também conta com carregador por indução (wireless charger), a câmera de bordo e capa para transporte de pets.
A Dark Edition traz ainda o sistema tilt down, que abaixa automaticamente o espelho retrovisor quando o motorista engata a ré para proporcionar melhor visibilidade durante as manobras. Outra ajuda são os sensores de estacionamento dianteiro, que previnem colisões e orientam as balizas.
A nova linha 2026 do Citroën Basalt está disponível em quatro versões: Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e versão topo de linha Dark Edition Turbo 200.
Lista de acessórios - Citroën Basalt
Adesivo da tampa traseira;
Alarme volumétrico;
Aplique lateral (branco ou vermelho);
Bolsa organizadora para porta-malas;
Calha de chuva;
Câmera de bordo (DVR);
Capa para transporte de pets;
Carregador por indução (wireless charge);
Iluminação dos pedais (ambient light);
Organizador de porta-malas com velcro;
Parafuso antifurto das rodas (preto ou prateado);
Pedaleira esportiva;
Película de proteção do multimidia;
Película de vidro Anti-UV premium - transparência de 35%;
Protetor de cárter;
Protetor de soleira (inox);
Rebatimento dos retrovisores (tilt down);
Rede porta objetos para assento do passageiro;
Sensor de estacionamento dianteiro;
Sensor de estacionamento traseiro;
Subwoofer;
Tapete de porta-malas tipo bandeja;
Tapete de PVC;
Trava antifurto para estepe.