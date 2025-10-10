Ford é a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano seguido

Ford é a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano seguidoNovo estudo de fidelidade da J.D. Power mostra a Ford no topo do ranking de picapes e também com o índice mais alto entre as marcas, de 66,6%
A Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo, no ranking de 2025 divulgado pela consultoria global J.D. Power. A montadora atingiu também o índice mais alto entre todas as marcas participantes da pesquisa de fidelidade (66,6%).
O estudo revela que, embora as tarifas internacionais tenham tornado o comportamento dos compradores de carros novos mais volátil, as marcas com boa reputação continuam a reter clientes fiéis. Além disso, no cenário competitivo atual, as montadoras que entregam consistentemente veículos alinhados às expectativas e necessidades em evolução dos clientes estão mais bem posicionadas para manter e expandir sua base leal.
O índice geral de fidelidade entre todas as marcas e segmentos do estudo foi de 51% no ano passado e, agora, a média caiu para 49%.
Para Tyson Jominy, vice-presidente sênior de dados e análises da J.D. Power, a fidelidade do comprador tende a enfraquecer ao mudar para um segmento de veículo diferente. As mudanças nas condições de mercado, como o aumento da disponibilidade de modelos, a idade variável dos produtos e ofertas de incentivos mais agressivas, também contribuíram para reduzir a fidelidade às marcas.
Este é o sétimo ano do estudo, que considera apenas as vendas de veículos novos em concessionárias para calcular a porcentagem de proprietários que escolhem a mesma marca ao trocar ou comprar seu próximo veículo.