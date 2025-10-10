Ford é a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano seguido

Ford obteve maior índice de fidelidade entre os clientes dos EUA / Crédito: Divulgação: Ford

A Ford foi reconhecida como a marca de picapes com clientes mais fiéis nos EUA pelo quarto ano consecutivo, no ranking de 2025 divulgado pela consultoria global J.D. Power. A montadora atingiu também o índice mais alto entre todas as marcas participantes da pesquisa de fidelidade (66,6%). O estudo revela que, embora as tarifas internacionais tenham tornado o comportamento dos compradores de carros novos mais volátil, as marcas com boa reputação continuam a reter clientes fiéis. Além disso, no cenário competitivo atual, as montadoras que entregam consistentemente veículos alinhados às expectativas e necessidades em evolução dos clientes estão mais bem posicionadas para manter e expandir sua base leal.