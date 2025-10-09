Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leapmotor confirma estreia no Brasil em novembro com dois SUVs

Marca parceira do Grupo Stellantis chegará ao País com tecnologia Ultra-Híbrida
Atualizado às Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A chinesa Leapmotor confirmou a estreia no Brasil em novembro. Os SUVs C10 e B10 serão os primeiros modelos a compor a gama da marca no País. Ambos os modelos chegarão em versões 100% elétrica e híbrida. 

A Leapmotor deve apresentar seus primeiros carros no Salão do Automóvel de São Paulo, previsto para ocorrer entre 22 e 30 de novembro. A operação da montadora no Brasil ocorrerá em parceria com a Stellantis, que ajudará a chinesa na criação da rede de concessionárias e oficinas no País. 

A marca afirmou que seus modelos no Brasil irão adotar a tecnologia Ultra-Híbrido (REEV), que utiliza um motor a combustão para atuar como um gerador de eletricidade. A energia elétrica gerada é utilizada para recarregar a bateria, aumentando a autonomia do veículo.

A Leapmotor confirmou que os primeiros parceiros a atuar em conjunto com a marca no mercado brasileiro serão Learning Village, Zletric, WEG, GreenV, VoltBras, Zallpy e Ituran.

Dez anos no mercado global 

Fundada em 2015, a Leapmotor é uma empresa de veículos elétricos (EV) inteligentes baseados em tecnologia. Sediada em Hangzhou, província de Zhejiang, China, seu escopo de negócios abrange design inteligente de veículos elétricos, pesquisa e desenvolvimento, fabricação, direção inteligente, controle de motor elétrico, desenvolvimento de sistemas de bateria, bem como soluções de rede de veículos baseadas em computação em nuvem.

Em 2023, a Stellantis investiu na Leapmotor. No início de maio de 2024, Stellantis e Leapmotor formaram uma joint venture chamada Leapmotor International BV para explorar o mercado internacional.

