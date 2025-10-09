Leapmotor confirma estreia no Brasil em novembro com dois SUVs

A Leapmotor deve apresentar seus primeiros carros no Salão do Automóvel de São Paulo , previsto para ocorrer entre 22 e 30 de novembro. A operação da montadora no Brasil ocorrerá em parceria com a Stellantis , que ajudará a chinesa na criação da rede de concessionárias e oficinas no País.

A chinesa Leapmotor confirmou a estreia no Brasil em novembro. Os SUVs C10 e B10 serão os primeiros modelos a compor a gama da marca no País. Ambos os modelos chegarão em versões 100% elétrica e híbrida.

A marca afirmou que seus modelos no Brasil irão adotar a tecnologia Ultra-Híbrido (REEV), que utiliza um motor a combustão para atuar como um gerador de eletricidade. A energia elétrica gerada é utilizada para recarregar a bateria, aumentando a autonomia do veículo.

A Leapmotor confirmou que os primeiros parceiros a atuar em conjunto com a marca no mercado brasileiro serão Learning Village, Zletric, WEG, GreenV, VoltBras, Zallpy e Ituran.

Dez anos no mercado global



Fundada em 2015, a Leapmotor é uma empresa de veículos elétricos (EV) inteligentes baseados em tecnologia. Sediada em Hangzhou, província de Zhejiang, China, seu escopo de negócios abrange design inteligente de veículos elétricos, pesquisa e desenvolvimento, fabricação, direção inteligente, controle de motor elétrico, desenvolvimento de sistemas de bateria, bem como soluções de rede de veículos baseadas em computação em nuvem.

Em 2023, a Stellantis investiu na Leapmotor. No início de maio de 2024, Stellantis e Leapmotor formaram uma joint venture chamada Leapmotor International BV para explorar o mercado internacional.