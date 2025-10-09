BYD inaugura fábrica na Bahia e projeta produzir 150 mil carros por ano

A chinesa BYD inaugurou fábrica na Bahia / Crédito: Guilherme Carvalho / O POVO

A montadora BYD inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira, 9, a primeira fábrica de veículos elétricos e híbridos do Brasil. A unidade fica localizada no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O empreendimento teve investimento de R$ 5,5 bilhões da empresa chinesa.

A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O evento também reuniu o presidente global da BYD, Wang Chuanfu, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A fábrica da BYD está instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, em uma área que antes abrigava parte da antiga planta da Ford, desativada em 2021. O terreno foi adquirido pelo governo da Bahia em 2023, e, no ano seguinte, em março de 2024, começaram oficialmente as obras do novo complexo, após o lançamento da pedra fundamental em outubro de 2023.



A estrutura ocupa 4,6 milhões de metros quadrados, o que equivalente a 645 campos de futebol. A planta conta com três unidades industriais distintas: uma dedicada à fabricação de carros elétricos e híbridos, outra voltada para caminhões e chassis de ônibus, e uma terceira focada no processamento de matérias-primas para baterias automotivas.

O modelo escolhido para inaugurar a linha de produção foi o BYD Dolphin Mini, o carro elétrico mais vendido do País, com mais de 34 mil unidades comercializadas. A primeira unidade brasileira do modelo foi apresentada oficialmente em julho de 2025, durante cerimônia no próprio complexo.

Outros dois modelos híbridos também integram a fase inicial da produção: o BYD Song Pro e o BYD King. Segundo a BYD, embora a fábrica esteja sendo inaugurada oficial hoje, a produção já teve início e vários modelos já estão prontos para serem vendidos no Brasil.

A fábrica começará com uma capacidade anual de 150 mil veículos, mas já há planos para dobrar esse número, chegando a 300 mil na segunda etapa do projeto.



Operação O intervalo entre o início da construção e a entrega experimental do primeiro carro foi de 15 meses, ritmo considerado acelerado para um projeto desta escala. A empresa informou que, durante esse período, investiu em treinamento e capacitação de mão de obra local, com foco em profissionais baianos.

Incentivos Fiscais

Segundo a BYD, a expectativa é que o projeto gere até 20 mil empregos diretos na fábrica, além de milhares de postos indiretos.

Como parte do acordo com o Estado da Bahia, a montadora chinesa contará com incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, conforme a legislação tributária estadual. Além disso, está prevista a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador, voltado principalmente para tecnologias de motores híbridos flex.

Outro estímulo relevante veio do governo estadual com a aprovação de uma lei, em 2023, que isenta do IPVA os carros elétricos de até R$ 300 mil. Para veículos acima desse valor, será aplicada uma alíquota reduzida de 2,5%. A medida, que não se limita à BYD, busca incentivar toda a cadeia da mobilidade elétrica no estado.