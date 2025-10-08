Hyundai Creta lidera vendas no varejo brasileiro em setembro

Hyundai Creta lidera vendas no varejo brasileiro em setembroEm 2025, foram comercializadas 43.198 unidades do Creta no varejo nacional
O Hyundai Creta foi o carro líder de vendas no varejo brasileiro em setembro, com 4.976 unidades emplacadas. O SUV alcançou o topo da preferência neste segmento pelo quarto mês consecutivo, ficando à frente de Wolkwagen Polo (4.542) e Toyota Corolla Cross (4.122).
Após o fechamento do terceiro trimestre, o modelo soma 43.198 unidades emplacadas, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Neste ranking varejista, são consideradas apenas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir os volumes direcionados a empresas, como locadoras e frotas.
Em 2021, o modelo ocupou a terceira colocação no ranking geral, subindo para o segundo posto em 2022 e alcançando, em 2023, a inédita liderança de um SUV entre os automóveis de passeio no mercado brasileiro, feito que se repetiu em 2024. Desde sua estreia no País, em 2017, o modelo se mantém no top 3 em vendas para o consumidor final em sua respectiva categoria.
No primeiro semestre de 2025, a nova configuração Ultimate, equipada com motor 1.6 turbo GDI e lançada em outubro de 2024, dobrou as vendas registradas por seu antecessor, com motor 2.0 aspirado, no mesmo período do ano passado. A versão topo de linha, que antes da atualização, respondia por até 8% do volume total de unidades comercializadas, representa atualmente mais de 14% das vendas do SUV.