Hyundai Creta lidera vendas no varejo brasileiro em setembro

Hyundai Creta ficou à frente do VW Polo e do Corolla Cross / Crédito: Divulgação: Hyundai

O Hyundai Creta foi o carro líder de vendas no varejo brasileiro em setembro, com 4.976 unidades emplacadas. O SUV alcançou o topo da preferência neste segmento pelo quarto mês consecutivo, ficando à frente de Wolkwagen Polo (4.542) e Toyota Corolla Cross (4.122). Após o fechamento do terceiro trimestre, o modelo soma 43.198 unidades emplacadas, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Neste ranking varejista, são consideradas apenas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir os volumes direcionados a empresas, como locadoras e frotas.