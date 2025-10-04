Fiat lidera vendas no varejo em setembro com mais de 47 mil emplacamentos

Fiat Strada é o carro líder de vendas da montadora italiana no Brasil / Crédito: Divulgação/Fiat

A Fiat foi a marca que mais vendeu carros em setembro com 47.249 unidades emplacadas, o que representa 7.300 unidades à frente da segunda colocada, a Volkswagen. A picape Strada, carro mais vendido da marca italiana, foi o veículo líder de vendas no Brasil, com 13.878 emplacamentos. A Strada também bateu recorde de vendas com mais de 100 mil unidades comercializadas em 2025, sendo o único modelo a atingir este número neste ano, liderando a categoria de B-picape com 63% de segment share.