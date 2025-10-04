Fiat lidera vendas no varejo em setembro com mais de 47 mil emplacamentos

Fiat lidera vendas no varejo em setembro com mais de 47 mil emplacamentosCarro mais vendido da marca no Brasil, a Strada é o único modelo no País a ultrapassar 100 mil emplacamentos em 2025
A Fiat foi a marca que mais vendeu carros em setembro com 47.249 unidades emplacadas, o que representa 7.300 unidades à frente da segunda colocada, a Volkswagen. A picape Strada, carro mais vendido da marca italiana, foi o veículo líder de vendas no Brasil, com 13.878 emplacamentos.
A Strada também bateu recorde de vendas com mais de 100 mil unidades comercializadas em 2025, sendo o único modelo a atingir este número neste ano, liderando a categoria de B-picape com 63% de segment share.
Ainda na categoria de picapes, a Fiat também liderou no segmento de C-picapes com a Toro. O modelo alcançou 47,1% de segment share e emplacou 5.174 unidades. Já entre as vans, a Fiorino segue na liderança do mercado de B-Van com 2.384 unidades emplacadas e 77% participação no segmento.
Acumulado do ano
De janeiro a setembro, a marca emplacou 384.645 unidades. Com esse número, a Fiat coloca três de seus modelos entre os carros mais vendidos do País: a Strada em 1º lugar (101.308 unidades emplacadas), Argo em 2º (74.013 unidades vendidas) e Mobi na 7ª posição (53.116 unidades comercializadas). No segmento de SUVs híbridos, a Fiat também segue na liderança no acumulado do ano com 27,3% de market share. Ao todo, o Pulse e Fastback emplacaram 32.259 unidades em 2025.