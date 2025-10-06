Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 11 mil vendas, Jeep alcança melhor resultado de 2025 em setembro

Renegade e Commander têm seu melhor volume de vendas do ano em setembro
Luciano Cesário
Luciano Cesário
A Jeep encerrou o mês de setembro com seu maior volume mensal de vendas de 2025, conforme dados divulgados pela própria montadora. Ao todo, 11.540 unidades foram emplacadas no mês. Com isso, a Jeep chegou a marca de 86.114 vendas no ano.

O destaque em setembro foi o SUV Jeep Compass, com 5.291 emplacamentos, o segundo melhor mês em vendas do modelo no ano. No acumulado de 2025, o Compass já soma 42.477 unidades vendidas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

Jeep Renegade e Commander tiveram em setembro o seu melhor mês em vendas do ano. O Renegade, com tração 4x4, garantiu 4.547 emplacamentos no mês, superando as 32 mil unidades vendidas no ano. Já o Commander, o SUV de 7 lugares, fechou o mês com 1.643 unidades comercializadas, superando a marca de 11 mil emplacamentos no ano.

