Com 11 mil vendas, Jeep alcança melhor resultado de 2025 em setembro

A Jeep encerrou o mês de setembro com seu maior volume mensal de vendas de 2025, conforme dados divulgados pela própria montadora. Ao todo, 11.540 unidades foram emplacadas no mês. Com isso, a Jeep chegou a marca de 86.114 vendas no ano.

O destaque em setembro foi o SUV Jeep Compass, com 5.291 emplacamentos, o segundo melhor mês em vendas do modelo no ano. No acumulado de 2025, o Compass já soma 42.477 unidades vendidas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.