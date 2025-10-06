Com 11 mil vendas, Jeep alcança melhor resultado de 2025 em setembro

Com 11 mil vendas, Jeep alcança melhor resultado de 2025 em setembroRenegade e Commander têm seu melhor volume de vendas do ano em setembro
A Jeep encerrou o mês de setembro com seu maior volume mensal de vendas de 2025, conforme dados divulgados pela própria montadora. Ao todo, 11.540 unidades foram emplacadas no mês. Com isso, a Jeep chegou a marca de 86.114 vendas no ano.
O destaque em setembro foi o SUV Jeep Compass, com 5.291 emplacamentos, o segundo melhor mês em vendas do modelo no ano. No acumulado de 2025, o Compass já soma 42.477 unidades vendidas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.
Jeep Renegade e Commander tiveram em setembro o seu melhor mês em vendas do ano. O Renegade, com tração 4x4, garantiu 4.547 emplacamentos no mês, superando as 32 mil unidades vendidas no ano. Já o Commander, o SUV de 7 lugares, fechou o mês com 1.643 unidades comercializadas, superando a marca de 11 mil emplacamentos no ano.