Impulsionada pela Ranger, Ford registra crescimento nas vendas em setembro

No acumulado do ano a Ford soma mais de 38.900 emplacamentos, 18% mais que em 2024, enquanto a indústria cresceu 3%

A Ford registrou em setembro o segundo melhor mês de vendas do ano, com 5.406 emplacamentos. No acumulado de janeiro a setembro, a marca somou mais de 38.900 unidades, um crescimento de mais de 18% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto a indústria avançou 3%.

A Ranger foi mais uma vez o carro-chefe, com 3.115 emplacamentos, seu melhor mês de vendas do ano. Esse volume, 19% maior que o de agosto, deu à picape média 25,6% de participação no mercado e a vice-liderança do segmento. No acumulado do ano, a Ranger mostra um crescimento de 17,5%, enquanto o segmento cresceu 6,1%.