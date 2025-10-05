Impulsionada pela Ranger, Ford registra crescimento nas vendas em setembro

Impulsionada pela Ranger, Ford registra crescimento nas vendas em setembroNo acumulado do ano a Ford soma mais de 38.900 emplacamentos, 18% mais que em 2024, enquanto a indústria cresceu 3%
A Ford registrou em setembro o segundo melhor mês de vendas do ano, com 5.406 emplacamentos. No acumulado de janeiro a setembro, a marca somou mais de 38.900 unidades, um crescimento de mais de 18% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto a indústria avançou 3%.
A Ranger foi mais uma vez o carro-chefe, com 3.115 emplacamentos, seu melhor mês de vendas do ano. Esse volume, 19% maior que o de agosto, deu à picape média 25,6% de participação no mercado e a vice-liderança do segmento. No acumulado do ano, a Ranger mostra um crescimento de 17,5%, enquanto o segmento cresceu 6,1%.
O Territory foi outro destaque da Ford, com 1.142 unidades. No acumulado do ano, o SUV registra agora um crescimento de 49% comparado ao mesmo período de 2024..
A F-150 também obteve o melhor volume do ano, com 128 unidades, e liderou o segmento de picapes grandes pelo terceiro mês consecutivo, impulsionada pela chegada da nova versão Tremor.