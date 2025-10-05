Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Impulsionada pela Ranger, Ford registra crescimento nas vendas em setembro

No acumulado do ano a Ford soma mais de 38.900 emplacamentos, 18% mais que em 2024, enquanto a indústria cresceu 3%
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A Ford registrou em setembro o segundo melhor mês de vendas do ano, com 5.406 emplacamentos. No acumulado de janeiro a setembro, a marca somou mais de 38.900 unidades, um crescimento de mais de 18% comparado ao mesmo período de 2024, enquanto a indústria avançou 3%.

A Ranger foi mais uma vez o carro-chefe, com 3.115 emplacamentos, seu melhor mês de vendas do ano. Esse volume, 19% maior que o de agosto, deu à picape média 25,6% de participação no mercado e a vice-liderança do segmento. No acumulado do ano, a Ranger mostra um crescimento de 17,5%, enquanto o segmento cresceu 6,1%.

O Territory foi outro destaque da Ford, com 1.142 unidades. No acumulado do ano, o SUV registra agora um crescimento de 49% comparado ao mesmo período de 2024..

A F-150 também obteve o melhor volume do ano, com 128 unidades, e liderou o segmento de picapes grandes pelo terceiro mês consecutivo, impulsionada pela chegada da nova versão Tremor.

