Volvo alcança marca de 1 milhão de híbridos vendidos no mundo

A Volvo Cars atingiu a marca de um milhão de veículos híbrido plug-in comercializados no mundo. Os modelos representaram 23% das vendas globais da sueca no primeiro semestre de 2025, enquanto no Brasil este número é o dobro, com mais de 46% dos emplacamentos sendo originados pelo XC60 e pelo XC90.

As vendas globais de híbridos da Volvo cresceram de quase 46 mil unidades em 2019 para mais de 177 mil unidades no ano passado. O XC60, líder da sua categoria (D-SUV) no mercado nacional há mais de três anos, foi o híbrido plug-in mais vendido na Europa em 2024 e ocupa a primeira posição global no segmento de híbridos premium desde 2022.