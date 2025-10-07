Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volvo alcança marca de 1 milhão de híbridos vendidos no mundo

Vendas de híbridos da Volvo no Brasil são percentualmente maiores do que na média global
Luciano Cesário
A Volvo Cars atingiu a marca de um milhão de veículos híbrido plug-in comercializados no mundo. Os modelos representaram 23% das vendas globais da sueca no primeiro semestre de 2025, enquanto no Brasil este número é o dobro, com mais de 46% dos emplacamentos sendo originados pelo XC60 e pelo XC90.

As vendas globais de híbridos da Volvo cresceram de quase 46 mil unidades em 2019 para mais de 177 mil unidades no ano passado. O XC60, líder da sua categoria (D-SUV) no mercado nacional há mais de três anos, foi o híbrido plug-in mais vendido na Europa em 2024 e ocupa a primeira posição global no segmento de híbridos premium desde 2022.

A Volvo Cars lidera a fabricação de híbridos plug-in há mais de dez anos. Lançou seu primeiro modelo em 2012, quando começou a vender uma versão híbrida a diesel da perua V60. Por vários anos, foi a única montadora global a oferecer uma versão híbrida para cada modelo de sua linha.

Em 2024, a Volvo Car Group registrou um lucro operacional recorde de R$ 14,3 bilhões. A receita atingiu o máximo histórico R$ 212 bilhões, enquanto as vendas globais atingiram o recorde de 763.389 carros.

