Piloto cearense Bernardo Gentil fica em 8º na Copa do Mundo de Kart, na Itália

Competição reuniu competidores de mais de 50 países; cearense disputou a grande final neste domingo, 28
O piloto cearense Bernardo Gentil, 15, conquistou a 8ª posição na final da Copa do Mundo de Kart da FIA, realizada neste domingo, 28, em Cremona, na Itália. Representando o Brasil na competição, Gentil largou em 25º lugar entre os 34 finalistas e cruzou a linha de chegada em 8º, após realizar 17 ultrapassagens em 25 voltas.

Considerado um dos maiores eventos de kart do mundo, a Copa reuniu reuniu 90 dos melhores pilotos do planeta, de mais de 50 países, na categoria principal do kart mundial, a OK-N. O piloto cearense disputou pela equipe da fabricante italiana de chassi CRG.

As provas na pista no Cremona Circuit começaram na quinta-feira, 25. Nas cinco corridas classificatórias, Gentil garantiu vaga na pré-final em 23º. Neste domingo, ele terminou a última etapa antes da grande final em 15º lugar, mesmo com problemas de pneus e calibragem. Com a soma de pontos, partiu para a decisão em 25º. 

O piloto celebrou a recuperação ao fim da prova. "Estou muito feliz de estar no Top 8 do mundo. Quero agradecer à CRG Itália e à minha equipe CRG Brasil, que esteve comigo essas duas semanas”, disse Gentil, citando os profissionais e amigos que o apoiaram na competição internacional.

A Copa do Mundo da FIA e um dos torneios de kart mais prestigiados do mundo e serve de vitrine para pilotos que sonham chegar à Fórmula 1. Bernardo Gentil é líder do principal campeonato estadual de kartismo brasileiro, a copa São Paulo Light, na categoria OK-N.

