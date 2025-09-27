Volvo EX60 será apresentado em janeiro de 2026 na Suécia

Início da produção do modelo está prevista para o começo do ano que vem, na Suécia. Expectativa é de que o carro esteja disponível no mercado nacional em 2027

A Volvo agendou para o dia 21 de janeiro de 2026 a apresentação do novo Volvo EX60, em um evento transmitido ao vivo de Estocolmo, na Suécia. Totalmente elétrico, o EX60 será o primeiro carro da marca lançado com a mais recente base tecnológica, oferecendo a maior autonomia elétrica da montadora.

O novo EX60 é o primeiro carro totalmente elétrico da Volvo Cars no segmento de SUVs médios premium, categoria na qual a empresa é líder no mercado brasileiro desde 2022 com o XC60.