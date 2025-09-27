Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volvo EX60 será apresentado em janeiro de 2026 na Suécia

Início da produção do modelo está prevista para o começo do ano que vem, na Suécia. Expectativa é de que o carro esteja disponível no mercado nacional em 2027
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Tipo Notícia

A Volvo agendou para o dia 21 de janeiro de 2026 a apresentação do novo Volvo EX60, em um evento transmitido ao vivo de Estocolmo, na Suécia. Totalmente elétrico, o EX60 será o primeiro carro da marca lançado com a mais recente base tecnológica, oferecendo a maior autonomia elétrica da montadora.

O novo EX60 é o primeiro carro totalmente elétrico da Volvo Cars no segmento de SUVs médios premium, categoria na qual a empresa é líder no mercado brasileiro desde 2022 com o XC60.

O EX60 será produzido na fábrica de Torslanda, em Gotemburgo, com início de produção previsto para o primeiro semestre do ano que vem. No mercado brasileiro, a expectativa de chegada do modelo é para o primeiro semestre de 2027.

