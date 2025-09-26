BYD Yangwang atinge quase 500 km/h e bate recorde mundial de velocidade

BYD Yangwang atinge quase 500 km/h e bate recorde mundial de velocidadeSuperesportivo da marca chinesa se tornou o carro de produção mais rápido do mundo
O BYD Yangwang U9 Xtreme, modelo superesportivo da montadora chinesa, se tornou o carro em produção mais rápido do mundo ao atingir velocidade de 496,2 km/h no circuito oval de Papenburg (Alemanha). O modelo superou o Bugatti Chiron Super Sport, detentor do recorde anterior de 490,4 km/h, registrado em 2019.
O U9 Xtreme vem equipado com bateria Blade de fosfato de ferro e lítio com taxa de descarga de 30C, quatro motores de ultra-alta velocidade que operam a até 30.000 rpm e produzem um total de mais de 3.000 cv, pneus semi-slick de nível de competição e a suspensão DiSus-X revisada, com calibração específica para lidar com as tensões aumentadas da pilotagem em circuito.
O piloto responsável pela volta recorde do Yangwang U9 Xtreme foi o alemão Marc Basseng, com longa história no automobilismo esportivo.
O Yangwang U9 Xtreme já está disponível para clientes, com uma produção em série limitada de apenas 30 unidades. Seu nome deriva da palavra inglesa “Extreme”, significando “limite” e “supremo”, com ênfase no “X”, que representa o desconhecido.
Sobre a Yangwang
Lançada em novembro de 2022, a Yangwang é a marca premium de veículos híbridos e elétricos da BYD, focada em tecnologia automotiva inovadora e design de ponta.