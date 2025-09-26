BYD Yangwang atinge quase 500 km/h e bate recorde mundial de velocidade

O BYD Yangwang U9 Xtreme, modelo superesportivo da montadora chinesa, se tornou o carro em produção mais rápido do mundo ao atingir velocidade de 496,2 km/h no circuito oval de Papenburg (Alemanha). O modelo superou o Bugatti Chiron Super Sport, detentor do recorde anterior de 490,4 km/h, registrado em 2019.

O U9 Xtreme vem equipado com bateria Blade de fosfato de ferro e lítio com taxa de descarga de 30C, quatro motores de ultra-alta velocidade que operam a até 30.000 rpm e produzem um total de mais de 3.000 cv, pneus semi-slick de nível de competição e a suspensão DiSus-X revisada, com calibração específica para lidar com as tensões aumentadas da pilotagem em circuito.