Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Piloto cearense Bernardo Gentil disputa Copa do Mundo de Kart na Itália

Piloto cearense Bernardo Gentil disputa Copa do Mundo de Kart na Itália

Líder do principal campeonato de kartismo do Brasil, Bernardo integra equipe de fabricante italiana
Atualizado às Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O piloto cearense Bernardo Gentil, 15, é um dos representantes do Brasil na FIA World Cup, a Copa do Mundo de Kart, realizada no Cremona Circuit, na Itália. Promovida pela FIA Karting, a competição reúne 90 pilotos de todo o mundo.

Bernardo integra a equipe da fabricante italiana de chassi CRG, ao lao de Dudu Dieter (chefe de equipe), Olin Galli (coach), Erick Lutum (data coach) e Rodrigo Picolli (mecânico). “Terei a meu lado, me apoiando com seu conhecimento e experiência, o mesmo time que me acompanha no Brasil e isso me dá muita segurança e confiança”, afirmou Gentil.

As provas na pista no Cremona Circuit começaram nessa quinta-feira, 25, e seguem até o próximo domingo, 28. Os 36 pilotos com melhor pontuação disputarão a grande final.

O piloto cearense é líder do principal campeonato estadual de kartismo brasileiro, a copa São Paulo Light, na categoria OK-N.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar