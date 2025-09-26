Piloto cearense Bernardo Gentil disputa Copa do Mundo de Kart na Itália

O piloto cearense Bernardo Gentil, 15, é um dos representantes do Brasil na FIA World Cup, a Copa do Mundo de Kart, realizada no Cremona Circuit, na Itália. Promovida pela FIA Karting, a competição reúne 90 pilotos de todo o mundo.

Bernardo integra a equipe da fabricante italiana de chassi CRG, ao lao de Dudu Dieter (chefe de equipe), Olin Galli (coach), Erick Lutum (data coach) e Rodrigo Picolli (mecânico). “Terei a meu lado, me apoiando com seu conhecimento e experiência, o mesmo time que me acompanha no Brasil e isso me dá muita segurança e confiança”, afirmou Gentil.