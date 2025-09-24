Citroën Aircross 2026 ganha nova versão e atualiza visual

Citroën Aircross 2026 ganha nova versão e atualiza visualSUV ganha nova cor exclusiva para 2026, o Azul Cosmo Blue, e nova versão especial XTR
A Citroën apresentou a linha 2026 do Aircross com atualizações no design, funcionalidade e conforto. De acordo com a montadora, toda a gama de versões passou por uma otimização – agora com versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200, Shine 7 Turbo 200 e a topo de linha, a versão XTR 7 Turbo 200. Os preços partem de R$ 118,8 mil e chegam a R$ 129,9 mil.
O novo modelo do SUV traz ar-condicionado automático e digital, bancos e apoio de braço do motorista com revestimento e costura premium. O interior tem peças em preto brilhante e combinações de cores e materiais. Os comandos dos vidros traseiros agora estão posicionados na porta do condutor e nas portas dos passageiros.
A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, cor que se estende à moldura das saídas de ar. O modelo mantém o nível de navegação imersiva, com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Todas as versões contam agora com luz de cortesia no porta-luvas e dupla entrada USB do tipo C.
O Citroën Aircross 2026 também estreia nova identidade visual – posicionando seu nome ao centro do porta-malas – e traz a cor exclusiva Cosmo Blue, além da versão especial Citroën Aircross XTR, posicionada como topo de gama.
Confira a lista de itens e preços da nova gama
Citroën Aircross 2026: Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 118.800*
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
2 portas USB tipo C na segunda fileira
Aerofólio traseiro
Alarme
Ar-condicionado
Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido
Banco do motorista com ajuste de altura
Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
Chave tipo canivete com abertura remota
Citroën Connect touchsreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
Direção elétrica • DRL com LED
Emblema "Aircross" centralizado Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
Luz de iluminação no porta-malas
Luz no porta-luvas
Maçanetas na cor da carroceria
Painel com revestimento em tecido
Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990*
Todos os itens da versão Feel mais:
Painel de instrumentos digital 7" TFT
3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis
Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto
Logotipo 7 no porta-malas
Porta celular na 3ª fileira
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990*
Todos os itens da versão Feel 7 mais:
Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray
Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch
Ar-condicional digital e automático
Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch
Bancos com revestimento premium e costura vermelha
Câmera traseira
Capa do retrovisor em preto brilhante
Controlador e limitador de velocidade
Faixa traseira em preto brilhante
Faróis de neblina
Interior escurecido
Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha
Porta objetos com acabamento premium no painel
Retrovisores elétricos
Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60
Sensor de estacionamento traseiro
Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha
Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990*
Todos os itens da versão Shine mais:
Adesivo "XTR" no capô
Adesivo verde na coluna C
Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green
Bancos com revestimento premium e costura Light Green
Duplo chevron dianteiro escurecido
Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
Faixa traseira em preto brilhante
Faróis de neblina
Grade frontal em preto brilhante
Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
Pedaleira com acabamento cromado
Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)
Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green
Retrovisores elétricos
Rodas de liga leve 17" escurecidas
Soleira de porta
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise com teto em preto e Cinza Artense com teto em preto
*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.