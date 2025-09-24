Citroën Aircross 2026 ganha nova versão e atualiza visual

Modelo estreia evoluções no interior com foco no conforto e funcionalidade / Crédito: Divulgação/Citroën

A Citroën apresentou a linha 2026 do Aircross com atualizações no design, funcionalidade e conforto. De acordo com a montadora, toda a gama de versões passou por uma otimização – agora com versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200, Shine 7 Turbo 200 e a topo de linha, a versão XTR 7 Turbo 200. Os preços partem de R$ 118,8 mil e chegam a R$ 129,9 mil. O novo modelo do SUV traz ar-condicionado automático e digital, bancos e apoio de braço do motorista com revestimento e costura premium. O interior tem peças em preto brilhante e combinações de cores e materiais. Os comandos dos vidros traseiros agora estão posicionados na porta do condutor e nas portas dos passageiros.

A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, cor que se estende à moldura das saídas de ar. O modelo mantém o nível de navegação imersiva, com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Todas as versões contam agora com luz de cortesia no porta-luvas e dupla entrada USB do tipo C. O Citroën Aircross 2026 também estreia nova identidade visual – posicionando seu nome ao centro do porta-malas – e traz a cor exclusiva Cosmo Blue, além da versão especial Citroën Aircross XTR, posicionada como topo de gama. Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Aircross 2026: Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 118.800* Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

2 portas USB tipo C na segunda fileira

Aerofólio traseiro

Alarme

Ar-condicionado

Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido

Banco do motorista com ajuste de altura

Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)

Chave tipo canivete com abertura remota

Citroën Connect touchsreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante

Direção elétrica • DRL com LED

Emblema "Aircross" centralizado Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

Luz de iluminação no porta-malas

Luz no porta-luvas

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento em tecido

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi



Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990* Todos os itens da versão Feel mais: Painel de instrumentos digital 7" TFT

3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis

Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto

Logotipo 7 no porta-malas

Porta celular na 3ª fileira

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990*

Todos os itens da versão Feel 7 mais: Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray

Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch

Ar-condicional digital e automático

Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch

Bancos com revestimento premium e costura vermelha

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Controlador e limitador de velocidade

Faixa traseira em preto brilhante

Faróis de neblina

Interior escurecido

Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha

Porta objetos com acabamento premium no painel

Retrovisores elétricos

Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60

Sensor de estacionamento traseiro

Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha

Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990*