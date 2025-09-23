Nissan Frontier Attack 2026 ganha novos equipamentos de segurança

Picape passa a contar com mais itens de segurança para o motorista e passageiros

Além disso, todas as versões da linha 2026 agora tem a possibilidade de o motorista desligar o airbag do passageiro quando estiver sozinho no carro ou transportando uma criança. A ação é feita pela chave do carro e a informação se o equipamento está ativado ou desativado fica à mostra no painel, por acendimento de LED localizado entre as saídas de ar centrais.

A picape Nissan Frontier Attack recebeu atualizações no pacote ADAS de assistência do motorista. Na linha 2026, o conjunto de novos equipamentos inclui o Alerta Avançado de Colisão Frontal e o Assistente Inteligente de Frenagem. Outra novidade é o Alerta Inteligente de Atenção ao Motorista, um sistema que ajuda a prevenir acidentes causados por fadiga.

A Nissan Frontier é vendida em três versões –Attack, Pro-4X e Platinum, que atendem diferentes perfis de consumidores, desde aventureiros até aqueles que buscam um veículo voltado para o trabalho.

De acordo com a versão, o modelo tem novidades como a Visão 360º Inteligente (a primeira a dispor deste equipamento no segmento); Detector Inteligente de Objetos em Movimento; teto solar (também a primeira entre os concorrentes); multimídia com tela de oito polegadas; seis airbags e sistema Isofix para cadeiras infantis.

Além disso, como outros destaques, a Nissan Frontier tem recursos como os bancos "Gravidade Zero"; controles de tração e estabilidade; bloqueios manual e automático de diferencial; freios ABS com EBD e BA, controle automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA).

Sob o capô, em todas as versões, o motor é um 2.3 16V biturbo a diesel. A suspensão traseira é tipo multilink com molas helicoidais e a suspensão dianteira conta com braço duplo e barra estabilizadora para garantir mais estabilidade tanto no asfalto quanto no off road.