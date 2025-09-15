GWM lança no Brasil o Haval H9, SUV de 7 lugares, por R$ 309 mil

Vendas do novo SUV da chinesa no Brasil começaram no dia 12 de setembro / Crédito: Divulgação/GWM/CHRIS CASTANHO

A GWM lançou no Brasil o Haval H9, um SUV de 7 lugares equipado com motor 2.4 turbodiesel. O modelo chega às concessionárias da marca em todo o País com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$ 319 mil. De acordo com a GWM, a configuração mecânica do SUV gera 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria montadora. Conforme a chinesa, cerca de 50% do torque total de 480 Nm já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm.

O carro traz tração integral 4x4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos de condução do Sistema Todo-Terreno (ATCS), que permitem enfrentar desde o asfalto até trilhas severas. Recursos exclusivos, como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540° com chassi transparente, também estão disponíveis. O Haval H9 é equipado com uma suspensão dianteira independente do tipo duplo A com molas helicoidais e barra estabilizadora com 221 mm de curso, e uma traseira com eixo rígido com cinco braços (five link) com molas helicoidais e barra estabilizadora de 235 mm de curso. Dimensões Com 4,95 m de comprimento, 1,93 m de altura, 1,97 m de largura e entre-eixos de 2,85 m, o maior da categoria, o H9 oferece amplo espaço interno e conforto real para sete passageiros adultos. O porta-malas acomoda 88 litros (todos os 7 assentos disponíveis), 791 litros (com a terceira fila rebatida) ou 1.580 litros (as duas fileiras rebatidas), além de contar com tomadas 220V (de 400W) e 12V (120 W) para maior praticidade. Segurança Construído sobre um chassi tipo escada de aço de alta resistência, o H9 traz seis airbags de série, incluindo cortinas que protegem todas as fileiras. O SUV é equipado com sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS 2+), que incluem controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de tráfego cruzado traseiro.

Outro destaque é o Controle Integrado de Frenagem (IBC), que substitui o sistema hidráulico tradicional, oferecendo respostas mais rápidas e seguras. Interior No interior, os bancos dianteiros oferecem massagem (8 modos com 3 níveis de intensidade), aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. A segunda fileira dispõe de ventilação e tomadas exclusivas (uma 12V, uma USB Tipo A e uma USB tipo C), enquanto a terceira fileira foi projetada para oferecer conforto real a adultos, com saídas de ar no teto e porta-objetos laterais. O H9 ainda conta com teto solar panorâmico de série com acionamento elétrico. O para-brisa tem dupla camada de vidro acústico de 4,76 mm e as janelas dianteiras têm dupla camada de vidro acústico de 3,96 mm. Além disso, o compartimento do motor possui uma estrutura específica para proporcionar uma vedação acústica completa.